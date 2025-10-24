Incendiu în Târgu Mureș

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au intervenit, cu puțin timp în urmă, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit situată pe strada Lăpușna din municipiul Târgu Mureș.

Potrivit Biroului de Presă al ISU Mureș, la fața locului acționează patru autospeciale de intervenție (trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare). Incendiul este localizat, acesta a cuprins mobilierul dintr-o cameră. Din locuință a fost evacuată o persoană de sex feminin, imobilizată la pat. Pompierii acționează în continuare pentru lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor negative.

(D.C.)