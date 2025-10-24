Monday, 27 October 2025
La mulți ani, Mara Togănel! Politic
  • redactia
  • 0 comentarii

La mulți ani, Mara Togănel!

24 octombrie 2025

Cu prilejul zilei de naștere, îi adresăm doamnei Mara Togănel, fost prefect al județului Mureș, în prezent consilier județean și prim-vicepreședinte al PNL Mureș, cele mai sincere urări de sănătate, împliniri și succes în toate proiectele dedicate comunității mureșene.

Vă dorim ca fiecare zi să vă aducă aceeași energie, echilibru și pasiune pentru oameni și pentru binele public, care v-au caracterizat întreaga activitate.

La mulți ani cu bucurii și realizări frumoase!

(Redacția)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Oportunități de carieră, la ”Noaptea Companiilor”

Oportunități de carieră, la ”Noaptea Companiilor”

18 octombrie 2025
Conferință Lex Hub, la UMFST Târgu Mureș

Conferință Lex Hub, la UMFST Târgu Mureș

18 octombrie 2025
Sărbătoare a pensionarilor, la Sărmașu

Sărbătoare a pensionarilor, la Sărmașu

18 octombrie 2025
Bazinul de înot din Luduș, redeschis

Bazinul de înot din Luduș, redeschis

18 octombrie 2025
VIDEO: Sărbătoarea Școlii Ardelene la Târgu Mureș, sub auspiciile Bicentenarului Lexiconului de la Buda

VIDEO: Sărbătoarea Școlii Ardelene la Târgu Mureș, sub auspiciile Bicentenarului Lexiconului de la B...

12 octombrie 2025
Oglinda în cuvine. Când „nu” deschide uși

Oglinda în cuvine. Când „nu” deschide uși

10 octombrie 2025

Administratie

Podul din cartierul târgumureșean Aleea Carpați, iluminat seara

Podul din cartierul târgumureșean Aleea Carpați, iluminat seara

26 octombrie 2025
Lucrări de întreținere, îndiguire și regularizare a Târnavei Mari, în Sighișoara

Lucrări de întreținere, îndiguire și regularizare a Târnavei Mari, în Sighișoara

26 octombrie 2025
FOTOREPORTAJ. Ceremonie militară de 25 octombrie, la Târgu Mureș: Armata României, fidelă față de Țară, Popor și Drapel!

FOTOREPORTAJ. Ceremonie militară de 25 octombrie, la Târgu Mureș: Armata României, fidelă față de Ța...

25 octombrie 2025
Proiect important pentru sprijinirea comunităților vulnerabile din Târgu Mureș

Proiect important pentru sprijinirea comunităților vulnerabile din Târgu Mureș

25 octombrie 2025
EXCLUSIV! Finanțare ratată pentru proiectul ”Centru de excelență în pregătirea personalului operativ la dezastre”. Planul B, activat de conducerea ISU Mureș

EXCLUSIV! Finanțare ratată pentru proiectul ”Centru de excelență în pregătirea personalului operativ...

25 octombrie 2025
Proiect pentru un pod nou pe DJ 134, în județul Mureș

Proiect pentru un pod nou pe DJ 134, în județul Mureș

25 octombrie 2025

Social

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

27 octombrie 2025
Lucrări pe drumurile din Mureș: restricții de circulație pe mai multe tronsoane ale DN15

Lucrări pe drumurile din Mureș: restricții de circulație pe mai multe tronsoane ale DN15

27 octombrie 2025
Săptămână plină pentru echipa Salvamont Mureș: lecții despre munte, prevenție și intervenții în teren

Săptămână plină pentru echipa Salvamont Mureș: lecții despre munte, prevenție și intervenții în tere...

27 octombrie 2025
VIDEO, FOTO: „Brumărel de Toamnă”, la Grădinița PP 5  din Reghin

VIDEO, FOTO: „Brumărel de Toamnă”, la Grădinița PP 5  din Reghin

27 octombrie 2025
Educație cu vocație. Puterea zeilor

Educație cu vocație. Puterea zeilor

27 octombrie 2025
Sfințirea picturii Catedralei Naționale, omagiu adus Centenarului Patriarhiei Române

Sfințirea picturii Catedralei Naționale, omagiu adus Centenarului Patriarhiei Române

27 octombrie 2025

Politic

Ciprian Dobre, deputat PNL: Noua variantă a PNRR, ”cu investiții concrete pentru oameni, comunități și viitor”

Ciprian Dobre, deputat PNL: Noua variantă a PNRR, ”cu investiții concrete pentru oameni, comunități ...

26 octombrie 2025
Liga Aleșilor Locali USR Mureș și-a ales conducerea!

Liga Aleșilor Locali USR Mureș și-a ales conducerea!

25 octombrie 2025
Armata României, ”simbolul puterii, demnității și credinței în valorile neamului nostru”

Armata României, ”simbolul puterii, demnității și credinței în valorile neamului nostru”

25 octombrie 2025
Dependența UDMR față de FIDESZ, criticată de Markó Béla

Dependența UDMR față de FIDESZ, criticată de Markó Béla

22 octombrie 2025
Deputatul Ciprian Dobre, ghid pentru elevi în ”inima democrației”

Deputatul Ciprian Dobre, ghid pentru elevi în ”inima democrației”

22 octombrie 2025
O nouă organizație AUR în județul Mureș

O nouă organizație AUR în județul Mureș

18 octombrie 2025

Business

Înscrieri la E.ON Energy Challenge 2026

Înscrieri la E.ON Energy Challenge 2026

26 octombrie 2025
FOTOREPORTAJ. ”Dar cu dor”, mărgelele care țes povești din sufletul tradiției

FOTOREPORTAJ. ”Dar cu dor”, mărgelele care țes povești din sufletul tradiției

25 octombrie 2025
Noutăți despre proiectul parcului fotovoltaic de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Noutăți despre proiectul parcului fotovoltaic de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

25 octombrie 2025
Târnava SA Sighișoara, bilanțul Semestrului I 2025

Târnava SA Sighișoara, bilanțul Semestrului I 2025

25 octombrie 2025
FOTO: Kreativ Metal & Colours lansează „Kreativ Smart”

FOTO: Kreativ Metal & Colours lansează „Kreativ Smart”

24 octombrie 2025
Emanări de monoxid de carbon într-o hală de producție din Luduș

Emanări de monoxid de carbon într-o hală de producție din Luduș

23 octombrie 2025

Sanatate

INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. Cercetare la nivel internațional pentru tratamentul individualizat al pacienților cu cancer de colon

INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. Cercetare la nivel internațional pentru tratamentul...

27 octombrie 2025
INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, un reper la nivel național

INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, un reper la...

26 octombrie 2025
Inovația și comunicarea, piloni ai viitorului medicinei cardiovasculare din România

Inovația și comunicarea, piloni ai viitorului medicinei cardiovasculare din România

25 octombrie 2025
Cursuri pentru studenți, la Farmacia Universitară ”Gaudeamus” Târgu Mureș

Cursuri pentru studenți, la Farmacia Universitară ”Gaudeamus” Târgu Mureș

25 octombrie 2025
Concurs pentru funcția de manager, la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

Concurs pentru funcția de manager, la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

25 octombrie 2025
S-a inaugurat PULSE TV, locul unde știința devine conversație

S-a inaugurat PULSE TV, locul unde știința devine conversație

24 octombrie 2025

Invatamant

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

27 octombrie 2025
Concurs de traduceri, la UMFST Târgu Mureș

Concurs de traduceri, la UMFST Târgu Mureș

26 octombrie 2025
Dialog între mediul academic și cel economic, la UMFST

Dialog între mediul academic și cel economic, la UMFST

26 octombrie 2025
”Festivalul Dovleacului și al Recoltei”, la Școala Gimnazială ”Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

”Festivalul Dovleacului și al Recoltei”, la Școala Gimnazială ”Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

25 octombrie 2025
”Cortine de cerneală”, concurs educațional organizat la Reghin în memoria profesoarei Angela Pușcaș

”Cortine de cerneală”, concurs educațional organizat la Reghin în memoria profesoarei Angela Pușcaș

25 octombrie 2025
Școală din Târgu Mureș acreditată de Ministerul Educației și Cercetării

Școală din Târgu Mureș acreditată de Ministerul Educației și Cercetării

25 octombrie 2025

Sport

Bernadette Szőcs debutează la WTT Champions Montpellier

Bernadette Szőcs debutează la WTT Champions Montpellier

27 octombrie 2025
Medalii pentru CS Mureșul la Campionatul Mondial de Kungfu din China

Medalii pentru CS Mureșul la Campionatul Mondial de Kungfu din China

27 octombrie 2025
Revenire importantă la ACS Portugalia: Cristian Tinca se întoarce pe teren

Revenire importantă la ACS Portugalia: Cristian Tinca se întoarce pe teren

27 octombrie 2025
CSM Târgu Mureș, înfrângere la limită cu Steaua București. Antrenorul Faragó Péter: „Îmi dau un ultimatum mie și echipei”

CSM Târgu Mureș, înfrângere la limită cu Steaua București. Antrenorul Faragó Péter: „Îmi dau un ulti...

27 octombrie 2025
ISU Mureș, rezultate foarte bune la Cupa Armatei 2025

ISU Mureș, rezultate foarte bune la Cupa Armatei 2025

27 octombrie 2025
EXCLUSIV! Investiție verde, de 1,2 milioane lei, la Aeroclubul Târgu Mureș

EXCLUSIV! Investiție verde, de 1,2 milioane lei, la Aeroclubul Târgu Mureș

26 octombrie 2025

Citește și:

Ciprian Dobre, deputat PNL: Noua variantă a PNRR, ”cu investiții concrete pentru oameni, comunități și viitor”

Ciprian Dobre, deputat PNL: Noua variantă a PNRR, ”cu investiții concrete pentru oameni, comunități ...

26 octombrie 2025
Liga Aleșilor Locali USR Mureș și-a ales conducerea!

Liga Aleșilor Locali USR Mureș și-a ales conducerea!

25 octombrie 2025
Armata României, ”simbolul puterii, demnității și credinței în valorile neamului nostru”

Armata României, ”simbolul puterii, demnității și credinței în valorile neamului nostru”

25 octombrie 2025
Dependența UDMR față de FIDESZ, criticată de Markó Béla

Dependența UDMR față de FIDESZ, criticată de Markó Béla

22 octombrie 2025
Deputatul Ciprian Dobre, ghid pentru elevi în ”inima democrației”

Deputatul Ciprian Dobre, ghid pentru elevi în ”inima democrației”

22 octombrie 2025
O nouă organizație AUR în județul Mureș

O nouă organizație AUR în județul Mureș

18 octombrie 2025
Ești prosumator? Avem vești bune

Ești prosumator? Avem vești bune

17 octombrie 2025
Ascultăm și acționăm. A fost legiferată expunerea minorilor în mediul online

Ascultăm și acționăm. A fost legiferată expunerea minorilor în mediul online

17 octombrie 2025
Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, acuză CSM că induce în eroare opinia publică

Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, acuză CSM că induce în eroare opinia publică

14 octombrie 2025
Liderii UDMR Mureș, după congresul de la Cluj

Liderii UDMR Mureș, după congresul de la Cluj

12 octombrie 2025
CNFMS 2025. Ovidiu Butuc: „A spus așa: nu dau avizul pentru că spitalul se vede urât din centrul orașului”

CNFMS 2025. Ovidiu Butuc: „A spus așa: nu dau avizul pentru că spitalul se vede urât din centrul ora...

12 octombrie 2025
CNFMS 2025. Lucian Mărginean: De la un sistem de sănătate reactiv, la „unul performant cu adevărat”

CNFMS 2025. Lucian Mărginean: De la un sistem de sănătate reactiv, la „unul performant cu adevărat”

12 octombrie 2025
Ciprian Dobre salută deciziile CCR

Ciprian Dobre salută deciziile CCR

10 octombrie 2025
La mulți ani tuturor celor care cred în puterea educației!

La mulți ani tuturor celor care cred în puterea educației!

5 octombrie 2025
Reuniunea anuală a Catedrelor UNESCO din România

Reuniunea anuală a Catedrelor UNESCO din România

4 octombrie 2025
Declarație politică: ”Azomureș, un combinat strategic ce trebuie salvat prin asumarea statului român”

Declarație politică: ”Azomureș, un combinat strategic ce trebuie salvat prin asumarea statului român...

2 octombrie 2025
Deputatul Ciprian Dobre (PNL), mesaj pentru alegătorii moldoveni: ”Vă îndemn să susțineți viitorul european al Republicii Moldova”

Deputatul Ciprian Dobre (PNL), mesaj pentru alegătorii moldoveni: ”Vă îndemn să susțineți viitorul e...

26 septembrie 2025
Răzvan Biro, invitat la recepția organizată cu ocazia Zilei Naționale de Ambasada Chinei în România!

Răzvan Biro, invitat la recepția organizată cu ocazia Zilei Naționale de Ambasada Chinei în România!

26 septembrie 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. C...

27 octombrie 2025

Bernadette Szőcs debutează la WTT Champions Montpe...

27 octombrie 2025

Gala Bienalei Naționale de Arhitectură, la UMFST T...

27 octombrie 2025

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

27 octombrie 2025

Medalii pentru CS Mureșul la Campionatul Mondial d...

27 octombrie 2025

Revenire importantă la ACS Portugalia: Cristian Ti...

27 octombrie 2025

CSM Târgu Mureș, înfrângere la limită cu Steaua Bu...

27 octombrie 2025

Zi de Zi 27 Octombrie 2025

27 octombrie 2025

INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Ur...

26 octombrie 2025

S-a stins din viață un fost primar al municipiului Târgu Mureș

22 octombrie 2025

Autobuzele Transport Local, în comune, de la 1 ianuarie 2026, obiectiv...

21 octombrie 2025

ASA Târgu Mureș se pregătește pentru un nou duel

23 octombrie 2025

Părintele Ilie Bucur-Cașu a trecut la Domnul

22 octombrie 2025

Urșii pun în garda autoritățile locale din Reghin

21 octombrie 2025

De ce nu vor ajunge autobuzele Transport Local în zona Vatzman din Cor...

22 octombrie 2025

Trei ani de pregătire, trei ani de „război și pace”! Prima echipă UMFS...

22 octombrie 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!