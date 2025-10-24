La mulți ani, Mara Togănel!

Cu prilejul zilei de naștere, îi adresăm doamnei Mara Togănel, fost prefect al județului Mureș, în prezent consilier județean și prim-vicepreședinte al PNL Mureș, cele mai sincere urări de sănătate, împliniri și succes în toate proiectele dedicate comunității mureșene.

Vă dorim ca fiecare zi să vă aducă aceeași energie, echilibru și pasiune pentru oameni și pentru binele public, care v-au caracterizat întreaga activitate.

La mulți ani cu bucurii și realizări frumoase!

(Redacția)