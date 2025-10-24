Piloții CSM Târgu Mureș, pe podium la Raliul TESS Brașov

Echipa CSM Târgu Mureș a încheiat cu succes Raliul TESS Brașov – Târgu Secuiesc, competiție care a adus la start numeroși participanți și multă adrenalină pe traseele de concurs. Piloții mureșeni au demonstrat din nou că pot concura la cel mai înalt nivel. Echipajul format din Turzai Daniel și Deea Spont, la volanul unui Honda CRX, a obținut locul 1 la CNRVI Categoria I2 și locul 2 la Clasa 2. De asemenea, echipajul László Lóránd – Sipos János Hunor, aflat la bordul unui VW Polo GTI, a urcat pe locul 2 în clasamentul CNR RO91.

(D.C.)