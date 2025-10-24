Monday, 27 October 2025
S-a inaugurat PULSE TV, locul unde știința devine conversație Sanatate
  • redactia
  • 0 comentarii

S-a inaugurat PULSE TV, locul unde știința devine conversație

24 octombrie 2025

Președintele Societății Române de Hipertensiune, Prof. Dr. Theodora Benedek, a anunțat joi, 23 octombrie, inaugurarea Studioului PULSE TV,

”Astăzi, în cadrul Congresului SRH 2025, am inaugurat studioul PULSE TV – un proiect pe care îl gândesc de mult timp și care, odată cu preluarea mandatului de președinte la Societatea Română de Hipertensiune, prinde viață exact acolo unde inovația se întâlnește cu medicina. PULSE TV este locul în care vom înregistra energia și ideile celor mai importanți specialiști prezenți la congres, prin CardioCast – o serie de interviuri și dialoguri dedicate progresului în cardiologie și hipertensiune. Mi-am dorit un spațiu în care știința să devină conversație, iar dialogul medical să poată fi împărtășit publicului larg, într-un format modern și accesibil. De accea, proiectul PULSE TV va fi un spațiu cu emisiuni săptămânale, care vor oferi soluții de prevenție și sfaturi medicale, exclusiv pe pagina Facebook a Societății Române de Hipertensiune. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în această idee și au făcut posibilă lansarea PULSE TV. Urmează trei zile intense de interviuri, idei și inspirație”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Prof. Dr. Theodora Benedek.

(Redacția)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Oportunități de carieră, la ”Noaptea Companiilor”

Oportunități de carieră, la ”Noaptea Companiilor”

18 octombrie 2025
Conferință Lex Hub, la UMFST Târgu Mureș

Conferință Lex Hub, la UMFST Târgu Mureș

18 octombrie 2025
Sărbătoare a pensionarilor, la Sărmașu

Sărbătoare a pensionarilor, la Sărmașu

18 octombrie 2025
Bazinul de înot din Luduș, redeschis

Bazinul de înot din Luduș, redeschis

18 octombrie 2025
VIDEO: Sărbătoarea Școlii Ardelene la Târgu Mureș, sub auspiciile Bicentenarului Lexiconului de la Buda

VIDEO: Sărbătoarea Școlii Ardelene la Târgu Mureș, sub auspiciile Bicentenarului Lexiconului de la B...

12 octombrie 2025
Oglinda în cuvine. Când „nu” deschide uși

Oglinda în cuvine. Când „nu” deschide uși

10 octombrie 2025

Administratie

Podul din cartierul târgumureșean Aleea Carpați, iluminat seara

Podul din cartierul târgumureșean Aleea Carpați, iluminat seara

26 octombrie 2025
Lucrări de întreținere, îndiguire și regularizare a Târnavei Mari, în Sighișoara

Lucrări de întreținere, îndiguire și regularizare a Târnavei Mari, în Sighișoara

26 octombrie 2025
FOTOREPORTAJ. Ceremonie militară de 25 octombrie, la Târgu Mureș: Armata României, fidelă față de Țară, Popor și Drapel!

FOTOREPORTAJ. Ceremonie militară de 25 octombrie, la Târgu Mureș: Armata României, fidelă față de Ța...

25 octombrie 2025
Proiect important pentru sprijinirea comunităților vulnerabile din Târgu Mureș

Proiect important pentru sprijinirea comunităților vulnerabile din Târgu Mureș

25 octombrie 2025
EXCLUSIV! Finanțare ratată pentru proiectul ”Centru de excelență în pregătirea personalului operativ la dezastre”. Planul B, activat de conducerea ISU Mureș

EXCLUSIV! Finanțare ratată pentru proiectul ”Centru de excelență în pregătirea personalului operativ...

25 octombrie 2025
Proiect pentru un pod nou pe DJ 134, în județul Mureș

Proiect pentru un pod nou pe DJ 134, în județul Mureș

25 octombrie 2025

Social

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

27 octombrie 2025
Lucrări pe drumurile din Mureș: restricții de circulație pe mai multe tronsoane ale DN15

Lucrări pe drumurile din Mureș: restricții de circulație pe mai multe tronsoane ale DN15

27 octombrie 2025
Săptămână plină pentru echipa Salvamont Mureș: lecții despre munte, prevenție și intervenții în teren

Săptămână plină pentru echipa Salvamont Mureș: lecții despre munte, prevenție și intervenții în tere...

27 octombrie 2025
VIDEO, FOTO: „Brumărel de Toamnă”, la Grădinița PP 5  din Reghin

VIDEO, FOTO: „Brumărel de Toamnă”, la Grădinița PP 5  din Reghin

27 octombrie 2025
Educație cu vocație. Puterea zeilor

Educație cu vocație. Puterea zeilor

27 octombrie 2025
Sfințirea picturii Catedralei Naționale, omagiu adus Centenarului Patriarhiei Române

Sfințirea picturii Catedralei Naționale, omagiu adus Centenarului Patriarhiei Române

27 octombrie 2025

Politic

Ciprian Dobre, deputat PNL: Noua variantă a PNRR, ”cu investiții concrete pentru oameni, comunități și viitor”

Ciprian Dobre, deputat PNL: Noua variantă a PNRR, ”cu investiții concrete pentru oameni, comunități ...

26 octombrie 2025
Liga Aleșilor Locali USR Mureș și-a ales conducerea!

Liga Aleșilor Locali USR Mureș și-a ales conducerea!

25 octombrie 2025
Armata României, ”simbolul puterii, demnității și credinței în valorile neamului nostru”

Armata României, ”simbolul puterii, demnității și credinței în valorile neamului nostru”

25 octombrie 2025
La mulți ani, Mara Togănel!

La mulți ani, Mara Togănel!

24 octombrie 2025
Dependența UDMR față de FIDESZ, criticată de Markó Béla

Dependența UDMR față de FIDESZ, criticată de Markó Béla

22 octombrie 2025
Deputatul Ciprian Dobre, ghid pentru elevi în ”inima democrației”

Deputatul Ciprian Dobre, ghid pentru elevi în ”inima democrației”

22 octombrie 2025

Business

Înscrieri la E.ON Energy Challenge 2026

Înscrieri la E.ON Energy Challenge 2026

26 octombrie 2025
FOTOREPORTAJ. ”Dar cu dor”, mărgelele care țes povești din sufletul tradiției

FOTOREPORTAJ. ”Dar cu dor”, mărgelele care țes povești din sufletul tradiției

25 octombrie 2025
Noutăți despre proiectul parcului fotovoltaic de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Noutăți despre proiectul parcului fotovoltaic de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

25 octombrie 2025
Târnava SA Sighișoara, bilanțul Semestrului I 2025

Târnava SA Sighișoara, bilanțul Semestrului I 2025

25 octombrie 2025
FOTO: Kreativ Metal & Colours lansează „Kreativ Smart”

FOTO: Kreativ Metal & Colours lansează „Kreativ Smart”

24 octombrie 2025
Emanări de monoxid de carbon într-o hală de producție din Luduș

Emanări de monoxid de carbon într-o hală de producție din Luduș

23 octombrie 2025

Sanatate

INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. Cercetare la nivel internațional pentru tratamentul individualizat al pacienților cu cancer de colon

INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. Cercetare la nivel internațional pentru tratamentul...

27 octombrie 2025
INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, un reper la nivel național

INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, un reper la...

26 octombrie 2025
Inovația și comunicarea, piloni ai viitorului medicinei cardiovasculare din România

Inovația și comunicarea, piloni ai viitorului medicinei cardiovasculare din România

25 octombrie 2025
Cursuri pentru studenți, la Farmacia Universitară ”Gaudeamus” Târgu Mureș

Cursuri pentru studenți, la Farmacia Universitară ”Gaudeamus” Târgu Mureș

25 octombrie 2025
Concurs pentru funcția de manager, la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

Concurs pentru funcția de manager, la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

25 octombrie 2025
EXCLUSIV! Contract de 6,4 milioane de euro atribuit de UMFST Târgu Mureș: megainvestiție pentru perfecționarea personalului medical

EXCLUSIV! Contract de 6,4 milioane de euro atribuit de UMFST Târgu Mureș: megainvestiție pentru perf...

23 octombrie 2025

Invatamant

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

27 octombrie 2025
Concurs de traduceri, la UMFST Târgu Mureș

Concurs de traduceri, la UMFST Târgu Mureș

26 octombrie 2025
Dialog între mediul academic și cel economic, la UMFST

Dialog între mediul academic și cel economic, la UMFST

26 octombrie 2025
”Festivalul Dovleacului și al Recoltei”, la Școala Gimnazială ”Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

”Festivalul Dovleacului și al Recoltei”, la Școala Gimnazială ”Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

25 octombrie 2025
”Cortine de cerneală”, concurs educațional organizat la Reghin în memoria profesoarei Angela Pușcaș

”Cortine de cerneală”, concurs educațional organizat la Reghin în memoria profesoarei Angela Pușcaș

25 octombrie 2025
Școală din Târgu Mureș acreditată de Ministerul Educației și Cercetării

Școală din Târgu Mureș acreditată de Ministerul Educației și Cercetării

25 octombrie 2025

Sport

Bernadette Szőcs debutează la WTT Champions Montpellier

Bernadette Szőcs debutează la WTT Champions Montpellier

27 octombrie 2025
Medalii pentru CS Mureșul la Campionatul Mondial de Kungfu din China

Medalii pentru CS Mureșul la Campionatul Mondial de Kungfu din China

27 octombrie 2025
Revenire importantă la ACS Portugalia: Cristian Tinca se întoarce pe teren

Revenire importantă la ACS Portugalia: Cristian Tinca se întoarce pe teren

27 octombrie 2025
CSM Târgu Mureș, înfrângere la limită cu Steaua București. Antrenorul Faragó Péter: „Îmi dau un ultimatum mie și echipei”

CSM Târgu Mureș, înfrângere la limită cu Steaua București. Antrenorul Faragó Péter: „Îmi dau un ulti...

27 octombrie 2025
ISU Mureș, rezultate foarte bune la Cupa Armatei 2025

ISU Mureș, rezultate foarte bune la Cupa Armatei 2025

27 octombrie 2025
EXCLUSIV! Investiție verde, de 1,2 milioane lei, la Aeroclubul Târgu Mureș

EXCLUSIV! Investiție verde, de 1,2 milioane lei, la Aeroclubul Târgu Mureș

26 octombrie 2025

Citește și:

INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. Cercetare la nivel internațional pentru tratamentul individualizat al pacienților cu cancer de colon

INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. Cercetare la nivel internațional pentru tratamentul...

27 octombrie 2025
INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, un reper la nivel național

INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, un reper la...

26 octombrie 2025
Inovația și comunicarea, piloni ai viitorului medicinei cardiovasculare din România

Inovația și comunicarea, piloni ai viitorului medicinei cardiovasculare din România

25 octombrie 2025
Cursuri pentru studenți, la Farmacia Universitară ”Gaudeamus” Târgu Mureș

Cursuri pentru studenți, la Farmacia Universitară ”Gaudeamus” Târgu Mureș

25 octombrie 2025
Concurs pentru funcția de manager, la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

Concurs pentru funcția de manager, la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

25 octombrie 2025
EXCLUSIV! Contract de 6,4 milioane de euro atribuit de UMFST Târgu Mureș: megainvestiție pentru perfecționarea personalului medical

EXCLUSIV! Contract de 6,4 milioane de euro atribuit de UMFST Târgu Mureș: megainvestiție pentru perf...

23 octombrie 2025
Horațiu Moldovan, președinte CNAS: ”Finanțarea spitalelor pe criterii de performanță, un pas esențial pentru însănătoșirea sistemului medical”

Horațiu Moldovan, președinte CNAS: ”Finanțarea spitalelor pe criterii de performanță, un pas esenția...

23 octombrie 2025
Ministrul Sănătății, mulțumit de stadiul lucrărilor la noul sediul a ”Institutului Inimii” Târgu Mureș

Ministrul Sănătății, mulțumit de stadiul lucrărilor la noul sediul a ”Institutului Inimii” Târgu Mur...

23 octombrie 2025
Simpozion internațional de farmacoterapie cardiovasculară la UMFST Târgu Mureș

Simpozion internațional de farmacoterapie cardiovasculară la UMFST Târgu Mureș

22 octombrie 2025
Echipamente medicale moderne achiziționate pentru ambulatoriul Spitalului Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

Echipamente medicale moderne achiziționate pentru ambulatoriul Spitalului Orășenesc ”Dr. Valer Russu...

21 octombrie 2025
Spitalul de Urgență Târgu Mureș este la zi cu plata impozitelor și contribuțiilor sociale

Spitalul de Urgență Târgu Mureș este la zi cu plata impozitelor și contribuțiilor sociale

20 octombrie 2025
CNFMS 2025. Dr. Raed Arafat, radiografie a Unităților de Primiri Urgențe din România

CNFMS 2025. Dr. Raed Arafat, radiografie a Unităților de Primiri Urgențe din România

19 octombrie 2025
Caravană medicală, la Sighişoara

Caravană medicală, la Sighişoara

19 octombrie 2025
Probioticele din bucătărie versus probioticele din farmacie

Probioticele din bucătărie versus probioticele din farmacie

18 octombrie 2025
CNFMS 2025. Recomandări pentru protecția eficientă a datelor din domeniul sanitar

CNFMS 2025. Recomandări pentru protecția eficientă a datelor din domeniul sanitar

18 octombrie 2025
Spitalul de Urgență din Târgu Mureș, aproape de o finanțare de 29 milioane lei pentru tratamentul pacientului cu AVC acut

Spitalul de Urgență din Târgu Mureș, aproape de o finanțare de 29 milioane lei pentru tratamentul pa...

18 octombrie 2025
CNFMS 2025. Viață prelungită cu ajutorul tehnologiei: terapie revoluționară aplicată la ”Institutul Inimii” din Târgu Mureș

CNFMS 2025. Viață prelungită cu ajutorul tehnologiei: terapie revoluționară aplicată la ”Institutul ...

18 octombrie 2025
Program prelungit cu publicul, o zi pe săptămână, la Casele Județene de Asigurări de Sănătate

Program prelungit cu publicul, o zi pe săptămână, la Casele Județene de Asigurări de Sănătate

17 octombrie 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. C...

27 octombrie 2025

Bernadette Szőcs debutează la WTT Champions Montpe...

27 octombrie 2025

Gala Bienalei Naționale de Arhitectură, la UMFST T...

27 octombrie 2025

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

27 octombrie 2025

Medalii pentru CS Mureșul la Campionatul Mondial d...

27 octombrie 2025

Revenire importantă la ACS Portugalia: Cristian Ti...

27 octombrie 2025

CSM Târgu Mureș, înfrângere la limită cu Steaua Bu...

27 octombrie 2025

Zi de Zi 27 Octombrie 2025

27 octombrie 2025

INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Ur...

26 octombrie 2025

S-a stins din viață un fost primar al municipiului Târgu Mureș

22 octombrie 2025

Autobuzele Transport Local, în comune, de la 1 ianuarie 2026, obiectiv...

21 octombrie 2025

ASA Târgu Mureș se pregătește pentru un nou duel

23 octombrie 2025

Părintele Ilie Bucur-Cașu a trecut la Domnul

22 octombrie 2025

Urșii pun în garda autoritățile locale din Reghin

21 octombrie 2025

De ce nu vor ajunge autobuzele Transport Local în zona Vatzman din Cor...

22 octombrie 2025

Trei ani de pregătire, trei ani de „război și pace”! Prima echipă UMFS...

22 octombrie 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!