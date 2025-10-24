S-a inaugurat PULSE TV, locul unde știința devine conversație

Președintele Societății Române de Hipertensiune, Prof. Dr. Theodora Benedek, a anunțat joi, 23 octombrie, inaugurarea Studioului PULSE TV,

”Astăzi, în cadrul Congresului SRH 2025, am inaugurat studioul PULSE TV – un proiect pe care îl gândesc de mult timp și care, odată cu preluarea mandatului de președinte la Societatea Română de Hipertensiune, prinde viață exact acolo unde inovația se întâlnește cu medicina. PULSE TV este locul în care vom înregistra energia și ideile celor mai importanți specialiști prezenți la congres, prin CardioCast – o serie de interviuri și dialoguri dedicate progresului în cardiologie și hipertensiune. Mi-am dorit un spațiu în care știința să devină conversație, iar dialogul medical să poată fi împărtășit publicului larg, într-un format modern și accesibil. De accea, proiectul PULSE TV va fi un spațiu cu emisiuni săptămânale, care vor oferi soluții de prevenție și sfaturi medicale, exclusiv pe pagina Facebook a Societății Române de Hipertensiune. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în această idee și au făcut posibilă lansarea PULSE TV. Urmează trei zile intense de interviuri, idei și inspirație”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Prof. Dr. Theodora Benedek.

(Redacția)