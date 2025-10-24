Târgul Producătorilor de Flori aduce culoare în centrul Târgu Mureșului

De astăzi, Piața Trandafirilor din Târgu Mureș se transformă într-o adevărată grădină de toamnă. În perioada 24 octombrie – 2 noiembrie 2025, are loc Târgul Producătorilor de Flori, eveniment care adună peste 65 de producători locali și din județ.

Vizitatorii vor putea găsi flori de sezon, plante ornamentale și aranjamente de toamnă, realizate de producători care își prezintă munca și pasiunea pentru frumos. Târgul a devenit, în ultimii ani, un loc de întâlnire pentru iubitorii de natură, dar și o modalitate de susținere a horticultorilor locali.

(D.C.)