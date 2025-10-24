Ziua Europeană a Justiției Civile, marcată la Târgu Mureș prin acțiuni dedicate elevilor

Curtea de Apel Târgu Mureș, Tribunalul Specializat Mureș și Judecătoria Târgu Mureș au marcat vineri, 24 octombrie, Ziua Europeană a Justiției Civile, printr-o serie de activități incluse în programul „porților deschise”. Evenimentul, organizat anual, își propune să aducă justiția mai aproape de cetățeni și să încurajeze dialogul între magistrați și comunitate.

Reprezentanții Curții de Apel Târgu Mureș au subliniat că această inițiativă contribuie la consolidarea încrederii publice în sistemul judiciar: „Experiența anilor trecuți ne premite să considerăm că participarea la aceste acțiuni reflectă efortul comun de definire a justiției ca spațiu de afirmare a drepturilor cetățenilor, de stabilire și dezvoltare a relației de încredere între cei ce înfăptuiesc actul de justiție – magistrații și beneficiarii acestuia – justițiabilii”.

În cadrul evenimentului, elevi de gimnaziu și liceu au avut ocazia să participe la prezentări și dezbateri interactive pe teme legate de organizarea instanțelor, etapele unui proces civil, activitatea personalului din cadrul instanțelor și importanța respectării legii. De asemenea, tinerii au făcut un tur ghidat al Palatului de Justiție, descoperind sălile de judecată și spațiile administrative.

Gazdele evenimentului au fost judecătoarea Ioana Delia Lucaci, președintele Curții de Apel Târgu Mureș, și judecătoarea Andreea Ciucă, vicepreședinta instituției și președinta AMR, care au vorbit deschis cu elevii despre munca de magistrat, responsabilitățile funcției și provocările sistemului judiciar. Participanții s-au arătat curioși și implicați, adresând întrebări atât directe, cât și pregătite pe bilețele, despre justiție și profesia de judecător. Pe bilețele anonime, copiii au scris curiozități precum: „Se folosește ciocanul în sala de judecată?”, „Care a fost cea mai lungă pedeapsă pe care ați dat-o?” sau „Cum se decide dreptatea?”.

Alături de reprezentanții Curții de Apel, la eveniment au fost prezenți și președinții Tribunalului Mureș și ai Judecătoriei Târgu Mureș, care au răspuns întrebărilor tinerilor și au oferit explicații despre activitatea fiecărei instanțe. Ziua Europeana a Justiției Civile a fost marcată pentru prima oară, în anul 2003 la inițiativa comună a Comisiei Europene și a Consiliului Europei.

Judecătoarele Ioana Delia Lucaci și Andreea Ciucă

Judecătoarea Andreea Ciucă

Judecătoarea Ioana Delia Lucaci

Diana CĂRBUREAN