Bernadette Szőcs debutează la WTT Champions Montpellier

În perioada 28 octombrie – 2 noiembrie 2025, Sud de France Arena din Montpellier găzduiește una dintre competițiile de top din circuitul WTT de tenis de masă. Astfel, WTT Champions Montpellier reunește sportive și sportivi de top la nivel mondial, iar România va fi reprezentată de două dintre tricolorele medaliate cu argint continental, la Campionatul European Echipe Seniori 2025.

Este vorba despre târgumureșeanca Bernadette Szocs, ocupanta numărului 16 mondial și Elizabeta Samara, ocupanta numărului 35 mondial, care vor juca în Sud de France Arena din Montpellier, în zilele următoare. Tragerea la sorți a avut loc, iar sportivele noastre și-au aflat adversarele. Concret, Bernadette Szocs va juca cu Chen Xingtong din China, marți, ora 14:00, iar Elizabeta Samara va juca cu Mima Ito din Japonia, tot marți, de la ora 15:10.

(D.C.)

Sursa foto: Federația Română de Tenis de Masă