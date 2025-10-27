CSM Târgu Mureș, înfrângere la limită cu Steaua București. Antrenorul Faragó Péter: „Îmi dau un ultimatum mie și echipei”

Sâmbătă, 25 octombrie, echipa de baschet masculin din cadrul CSM Târgu Mureș a disputat a șasea etapă din Liga Națională de Baschet Masculin (LNBM), împotriva formației Steaua București. Deși la pauză mureșenii conduceau cu scorul de 48-37, rezultatul meciului a adus un alt deznodământ pentru ei, pierzând la limită cu scorul de 94-92 (21-24, 16-24, 19-17, 26-17, 12-10), victoria fiind adjudecată de steliști.

Antrenorul principal al echipei, Faragó Péter, a transmis un mesaj sincer și dur după meci, în care a vorbit despre dificultățile prin care trece echipa și despre responsabilitatea pe care și-o asumă: „Am preluat această echipă anul trecut, cu mare bucurie și entuziasm. Privind acel întreg sezon, echipa a dat mai mult decât maximum, atât în campionat, cât și în cupă. Ținând cont de posibilitățile noastre și de accidentări, am rămas mult timp în luptă. S-a format un sistem, o ierarhie. Pe atunci, din cauza constrângerilor create de datoriile clubului, am acceptat, ba chiar s-a putut accepta, să facem compromisuri, să menținem echipa mulțumită și să renunțăm parțial la ceea ce, de fapt, plănuisem”.

Tehnicianul a subliniat că schimbările aduse în acest sezon au fost necesare, dar nu toți jucătorii s-au adaptat la noul sistem.

„În acest sezon am avut posibilitatea să formez coloana vertebrală a echipei împreună cu jucătorii „moșteniți”, care făceau parte din grupul târgumureșean ce, din 2018, nu a mai ajuns nici în play-off, nici între primele patru în Cupă. Este în totalitate responsabilitatea mea faptul că noii jucători ai echipei au evoluții oscilante și nu își regăsesc întotdeauna rolul avut anterior sau cel din alte echipe. Evident, și ceilalți au fost afectați de această schimbare majoră. Problema pe care o văd este că unii se opun acestei schimbări, care, după părerea mea, era necesară. Jocul nostru nu arată așa cum ar trebui, nici măcar atunci când am câștigat două meciuri grele în deplasare. Pe alocuri reușim să ne conectăm, dar în principal ne lipsește apărarea individuală și responsabilitatea individuală, lucru pe care nu îl consider o greșeală de antrenor, ci o problemă de compoziție a echipei”, a declarat acesta.

Într-o declarație fermă, Faragó Péter a anunțat că își oferă un ultimatum: „Din următoarele cinci meciuri, avem nevoie de cel puțin trei victorii, indiferent de ordine, pentru a ne păstra obiectivele și țintele realiste. Dacă acest lucru nu se realizează, îmi voi da demisia din funcția de antrenor principal. Sunt deja prea multe compromisuri, prea multe concesii și prea multă energie consumată pentru a menține jucătorii mulțumiți. Pentru mine, aceasta înseamnă compromis și mediocritate, iar într-un asemenea context nu pot și nu vreau să lucrez. Așadar, acum, pentru prima dată din 2018, ori faptele vor urma vorbelor mari și toată lumea își va face datoria, ori va fi nevoie de o schimbare. De cineva care se mulțumește să plutească între apă călduță și „aproape bine”. Să nu aibă nimeni dubii: îmi asum responsabilitatea pentru faptul că echipa încă nu este sudată, că ezită și are evoluții oscilante. Dar nu îmi asum responsabilitatea pentru cei care nu se apără, nu dau totul pe teren și se complac. Vă rog, haideți acum cu toții să fim alături de echipă și să vedem, în aceste următoare cinci meciuri, în ce direcție reușim să mergem.”

Diana CĂRBUREAN