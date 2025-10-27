EXCLUSIV! Concurs finalizat la Ansamblul ”Mureșul” din Târgu Mureș. Moldován-Horváth Ştefan, manager pentru următorii patru ani!

Moldován-Horváth Ştefan a câștigat concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș, pentru următorii patru ani, începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Director interimar al instituției de aproximativ un an, Moldován-Horváth Ştefan a fost declarat câștigător cu nota finală de 8,96, potrivit informațiilor publicate vineri, 24 octombrie 2025, pe pagina web a Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș, www.ansamblulmuresul.ro. Conform aceleiași surse, contracandidatul acestuia a fost Molnár Iosif, care a încheiat concursul cu nota finală de 7,23.

În echipa ”Mureșul” din 1998

Moldován-Horváth Ştefan s-a alăturat echipei Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș în anul 1998, în urma unui transfer de la Ansamblul din Sfântu Gheorghe. A absolvit Liceul de Muzică din Târgu Mureș, după care și-a consolidat studiile de specialitate la Universitatea de Artă Teatrală din același oraș. A fost șef de Orchestră la Secția Maghiară a ansamblului, fiind totodată și un instrumentist apreciat pentru talentul său în domeniul muzicii populare, dar și pentru spiritul său de colegialitate.

Fiind plecat în aceste zile într-un turneu în Ungaria, Moldován-Horváth Ştefan a transmis că principala sa prioritate pentru următorii patru ani ai mandatului său de manager vizează susținerea actului cultural de calitate, atât la Secția Română cât și la Secția Maghiară a ansamblului. Totodată, Moldován-Horváth Ştefan își dorește ca anul viitor să fie unul cât mai reușit din punct de vedere al programelor artistice, dat fiind faptul că în 2026 Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș va împlini 70 de ani de activitate neîntreruptă pe scenele naționale și internaționale de folclor.

Alex TOTH