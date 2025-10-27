Tuesday, 28 October 2025
EXCLUSIV! Concurs finalizat la Ansamblul ”Mureșul” din Târgu Mureș. Moldován-Horváth Ştefan, manager pentru următorii patru ani! Cultură
EXCLUSIV! Concurs finalizat la Ansamblul ”Mureșul” din Târgu Mureș. Moldován-Horváth Ştefan, manager pentru următorii patru ani!

27 octombrie 2025

Moldován-Horváth Ştefan a câștigat concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș, pentru următorii patru ani, începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Director interimar al instituției de aproximativ un an, Moldován-Horváth Ştefan a fost declarat câștigător cu nota finală de 8,96, potrivit informațiilor publicate vineri, 24 octombrie 2025, pe pagina web a Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș, www.ansamblulmuresul.ro. Conform aceleiași surse, contracandidatul acestuia a fost Molnár Iosif, care a încheiat concursul cu nota finală de 7,23.

În echipa ”Mureșul” din 1998

Moldován-Horváth Ştefan s-a alăturat echipei Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș în anul 1998, în urma unui transfer de la Ansamblul din Sfântu Gheorghe. A absolvit Liceul de Muzică din Târgu Mureș, după care și-a consolidat studiile de specialitate la Universitatea de Artă Teatrală din același oraș. A fost șef de Orchestră la Secția Maghiară a ansamblului, fiind totodată și un instrumentist apreciat pentru talentul său în domeniul muzicii populare, dar și pentru spiritul său de colegialitate.

Fiind plecat în aceste zile într-un turneu în Ungaria, Moldován-Horváth Ştefan a transmis că principala sa prioritate pentru următorii patru ani ai mandatului său de manager vizează susținerea actului cultural de calitate, atât la Secția Română cât și la Secția Maghiară a ansamblului. Totodată, Moldován-Horváth Ştefan își dorește ca anul viitor să fie unul cât mai reușit din punct de vedere al programelor artistice, dat fiind faptul că în 2026 Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș va împlini 70 de ani de activitate neîntreruptă pe scenele naționale și internaționale de folclor.

Alex TOTH

Sanatate

Simulare la Rezidențiat, la UMFST Târgu Mureș

Simulare la Rezidențiat, la UMFST Târgu Mureș

27 octombrie 2025
INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. Cercetare la nivel internațional pentru tratamentul individualizat al pacienților cu cancer de colon

INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. Cercetare la nivel internațional pentru tratamentul...

27 octombrie 2025
INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, un reper la nivel național

INTERVIU. Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, un reper la...

26 octombrie 2025
Inovația și comunicarea, piloni ai viitorului medicinei cardiovasculare din România

Inovația și comunicarea, piloni ai viitorului medicinei cardiovasculare din România

25 octombrie 2025
Cursuri pentru studenți, la Farmacia Universitară ”Gaudeamus” Târgu Mureș

Cursuri pentru studenți, la Farmacia Universitară ”Gaudeamus” Târgu Mureș

25 octombrie 2025
Concurs pentru funcția de manager, la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

Concurs pentru funcția de manager, la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin

25 octombrie 2025

Invatamant

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

27 octombrie 2025
Concurs de traduceri, la UMFST Târgu Mureș

Concurs de traduceri, la UMFST Târgu Mureș

26 octombrie 2025
Dialog între mediul academic și cel economic, la UMFST

Dialog între mediul academic și cel economic, la UMFST

26 octombrie 2025
”Festivalul Dovleacului și al Recoltei”, la Școala Gimnazială ”Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

”Festivalul Dovleacului și al Recoltei”, la Școala Gimnazială ”Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

25 octombrie 2025
”Cortine de cerneală”, concurs educațional organizat la Reghin în memoria profesoarei Angela Pușcaș

”Cortine de cerneală”, concurs educațional organizat la Reghin în memoria profesoarei Angela Pușcaș

25 octombrie 2025
Școală din Târgu Mureș acreditată de Ministerul Educației și Cercetării

Școală din Târgu Mureș acreditată de Ministerul Educației și Cercetării

25 octombrie 2025

Sport

Bernadette Szőcs debutează la WTT Champions Montpellier

Bernadette Szőcs debutează la WTT Champions Montpellier

27 octombrie 2025
Medalii pentru CS Mureșul la Campionatul Mondial de Kungfu din China

Medalii pentru CS Mureșul la Campionatul Mondial de Kungfu din China

27 octombrie 2025
Revenire importantă la ACS Portugalia: Cristian Tinca se întoarce pe teren

Revenire importantă la ACS Portugalia: Cristian Tinca se întoarce pe teren

27 octombrie 2025
CSM Târgu Mureș, înfrângere la limită cu Steaua București. Antrenorul Faragó Péter: „Îmi dau un ultimatum mie și echipei”

CSM Târgu Mureș, înfrângere la limită cu Steaua București. Antrenorul Faragó Péter: „Îmi dau un ulti...

27 octombrie 2025
ISU Mureș, rezultate foarte bune la Cupa Armatei 2025

ISU Mureș, rezultate foarte bune la Cupa Armatei 2025

27 octombrie 2025
EXCLUSIV! Investiție verde, de 1,2 milioane lei, la Aeroclubul Târgu Mureș

EXCLUSIV! Investiție verde, de 1,2 milioane lei, la Aeroclubul Târgu Mureș

26 octombrie 2025

