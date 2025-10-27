Gala Bienalei Naționale de Arhitectură, la UMFST Târgu Mureș

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș a găzduit luni, 27 octombrie 2025, Gala de premiere a proiectelor înscrise la secțiunile Design urban, Peisagistică și Infrastructură și Arhitectură efemeră din cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură.

În cadrul evenimentului au fost prezentate cele mai bune proiecte realizate în ultimii doi ani de arhitecți, designeri, ingineri și peisagiști, evidențiind direcțiile actuale și inovațiile din domeniu. Gala a inclus și o expoziție cu lucrările studenților la Arhitectură. Bienala Națională de Arhitectură 2025 a fost gândită ca un manifest al inovației și un spațiu de dialog între profesioniști și este de asemenea locul în care arhitecții, urbaniștii, inginerii, designerii, vizionarii și comunitățile își unesc forțele pentru a promova arhitectura din România.

Angela Kovács, arhitect și președinta Structurii Teritoriale a Uniunii Arhitecților din România Mureș-Bistrița, care a avut rolul de curator pentru două secțiuni ale Bienalei, a declarat: „Bienala Națională de Arhitectură este forul care premiază cele mai bune producții de arhitectură din multe domenii din România. Este singura manifestare națională de felul acesta și este împărțită pe mai multe secțiuni, 19 la număr. Din cele 19 am avut privilegiul de a avea aici două: secțiunea 10, adică spațiul public – Peisagistică și Amenajare Urbană, și secțiunea 11 – Arhitectura efemeră. Este a patra oară în care Bienala vine la Târgu Mureș. Este foarte importantă și mă bucur că suntem aici. Ce fac de două ediții, eu personal, pentru a încerca să punem în valoare secția de Arhitectură din cadrul UMFST Târgu Mureș. Vrem să arătăm tinerilor viitori arhitecți ce se poate face dacă ai o diplomă de acest fel și în ce conexiuni extraordinare poți ajunge dacă îți faci meseria corect”.

În cadrul Secțiunii 10 – Spațiul public. Peisagistică și Amenajare Urbană, au fost nominalizate următoarele proiecte: „Revitalizarea Parcului Eroilor din municipiul Cluj-Napoca”, „Piatră, sticlă, apă – Piațeta Independenței Oradea”, „Râul Someș”, „Poarta Eroilor: Regenerare urbană sector 4”, „Amenajare urbană Kogălniceanu” și „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda”.

Premiul secțiunii a fost acordat proiectului „Piatră, sticlă, apă – Piațeta Independenței Oradea”, în timp ce premiul sponsorului Multinvest a revenit proiectului „Poarta Eroilor. Regenerare urbană sector 4”.

Pentru Secțiunea 11 – Arhitectura efemeră, proiectele nominalizate au fost: „Constantin Brâncuși – Surse românești și perspective universale”, „Centrul Expozițional Cazino Constanța”, „The Missing Link”, „Sleeping in the hay”, „Flora – The light house” și „Teatro Lucido”.

Diana CĂRBUREAN