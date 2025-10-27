INTERVIU cu Philipp Richter, doctorand la UMFST. Cercetare la nivel internațional pentru tratamentul individualizat al pacienților cu cancer de colon

Primul absolvent al primei generații de studenți mediciniști internaționali, ce au studiat la UMCH-Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch Campus Hamburg, extensie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș din Germania, și care au absolvit în acest an, Philipp Georg Hubertus Richter, dovedește că medicina nu are granițe. Pasiunea și perseverența îl poartă de la Hamburg la Târgu Mureș, la UMFST, unde va urma studiile doctorale, din acest an universitar. Este primul absolvent din generația sa care a decis să continue studiile doctorale în România, la UMFST. Este originar din Germania și provine dintr-o familie de medici cu tradiție, dar a ales să studieze medicina în limba engleză la UMCH și nu în limba germană, în țara natală. A combinat experiența practică în spitale germane cu aprofundarea cunoștințelor de medicină în limba engleză, aspect ce a considerat că-i va fi de ajutor în cariera de medic și cercetător internațional.

În prima sa vizită la Târgu Mureș, Philipp Georg Hubertus Richter a acordat un interviu pentru cotidianul Zi de Zi, în care a vorbit despre parcursul educațional la UMCH, educația primită de la profesorii români, dar și planurile de a-și face doctoratul la Târgu Mureș, în domeniul patologiei, sub coordonarea Prof. Dr. Simona Gurzu-Prundaru, șeful Serviciului Clinic de Anatomie patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș și totodată decanul Facultății de Medicină în Limba Engleză a UMFST.

Reporter: Cum a început parcursul tău în lumea medicinei și ce te-a determinat să alegi să studiezi la UMCH în Germania?

Philipp Georg Hubertus Richter: Am avut oportunitatea să studiez și la Viena, dar am ales UMCH pentru că îmi doream să studiez medicina în limba engleză, ceea ce consider că mă va ajuta în cariera mea viitoare. Din câte știu, UMCH este în prezent singura universitate din Germania care oferă posibilitatea de a studia medicina integral în limba engleză. Au existat și alte încercări din partea unor universități internaționale de a se integra în sistemul german, însă acestea nu au reușit să se stabilească. Am vrut să fiu student internațional pentru că majoritatea publicațiilor și cercetărilor de specialitate sunt în engleză. Studiind direct în această limbă, este mult mai ușor să public, să fac cercetare și să îmi construiesc o carieră internațională.

Rep.: Din ce zonă a Germaniei ești originar?

P.G.H.R.: Sunt din Hanover, destul de aproape de Hamburg, la o distanță de o oră și jumătate cu trenul.

Rep.: Cum ți s-au părut anii de studiu la UMCH? Cursurile au fost predate de profesori români – cum ai perceput modul în care au predat?

P.G.H.R.: Campusul are un aspect plăcut, este o clădire complet nouă, dotată cu cele mai noi echipamente. Începând cu anul I se pot face disecții digitale la o masă interactivă de disecție numită Anatomage, iar profesorii noștri ne-au învățat cu tehnici moderne de predare. Am fost fericit să mă reîntâlnesc, atunci când am venit în România, cu unul dintre profesorii care mi-au predat, dr. Deneș, de la Anatomie. În primii trei ani au predat doar profesori români. Dar după aceea, când s-a intrat în spitale, activitățile practice au fost efectuate sub coordonarea medicilor germani. Deci practica este mixtă. Mereu am avut un sentiment de apertenență la această universitate (UMFST – n.a.). Ce mi-a plăcut a fost că se studia în grupuri foarte mici și mai era și deschiderea profesorilor, puteai oricând să le pui întrebări, iar nivelul lor de engleză este foarte bun. Toate acestea m-au determinat să îmi continui studiile doctorale la UMFST Târgu Mureș.

Rep.: De-a lungul anilor de studiu, a existat vreun profesor care ți-a influențat decizia de a alege specializarea în patologie?

P.G.H.R.: Pentru mine, partea plăcută la anatomie patologică a fost că este o disciplină în care intri în contact cu fiecare organ și ești mereu implicat în procesul de diagnostic, poți să gândești diagnosticul vizual. De asemenea, am încercat să stabilesc o legătură cu departamentul de anatomie patologică de la universitatea din Hamburg și acolo am întâlnit-o pe Dr. Banias (Dr. Laura Banias – n.a.).

După ce am absolvit anul 3, în care am studiat patologia, am aplicat pentru a fi student demonstrator. Am predat studenților din Hamburg începând cu anul 4 și am început să intru în cercetare în patologie, Dr. Laura Banias fiind coordonatorul tezei de licență. Sigur, în timpul practicii am încercat să merg și în alte departamente, la alte specialități, dar am simțit că patologia mi se potrivește cel mai bine.

Rep.: De ce?

P.G.H.R.: Pentru mine a fost mereu o plăcere să lucrez la microscop, să observ celulele și frumoasele colorații și să descopăr legătura fascinantă cu acest microcosmos invizibil. Consider că patologia este disciplina care îmbină perfect partea vizuală cu raționamentul medical: vezi modificările la nivel microscopic și, pornind de acolo, ajungi la diagnostic. Tocmai această combinație dintre știință, observație și gândire logică m-a făcut să aleg această specialitate.

Rep.: Au existat influențe și din partea familiei pentru alegerea specialității?

P.G.H.R.: Patru membrii ai familiei mele sunt patologi: tatăl, bunicul, bunica și unchiul meu.

Rep.: Ce atitudine a avut familia ta atunci când ai decis să studiezi medicina în limba engleză la UMCH?

P.G.H.R.: Tatăl meu mi-a spus o frază care mi-a rămas în minte: ”În generația mea, medicina era în latină, în generația ta, este în engleză”. Și atunci mi-am dat seama că a fost alegerea potrivită să studiez la o universitate unde se predă în limba engleză.

Rep.: De la profesorii români ai învățat partea teoretică. De la medicii germani, în spitale partea practică. În ce măsură ți-au fost de ajutor în spital, în practică, cunoștințele acumulate la cursuri unde au predat medicii români?

P.G.H.R.: Pentru mine partea frumoasă a fost combinația dintre limba engleză și limba germană. În spital vorbeam cu medicii și pacienții în germană și la cursuri în engleză, iar toți termenii medicali trebuia să-i învăț în ambele limbi. Spitalele unde am făcut practică au fost Märkische Kliniken din Lüdenscheid, Renania de Nord-Westfalia și Delme Klinikum din Delmenhorst, Saxonia Inferioară. Practic, structura a fost aproximativ opt săptămâni la universitate, urmate de șase până la opt săptămâni de practică în spital. Sistemul românesc de predare, cunoștințele predate de medicii români, a fost eficient, dacă pot spune așa, chiar excelent, dacă pot folosi acest cuvânt. M-au pregătit foarte bine. Medicii germani, cu care am lucrat în spital, erau mulțumiți de cunoștințele cu care am venit în clinică.

Rep.: Poți oferi un exemplu, materii bine însușite în partea teoretică ce apoi te-a ajutat în practica din spital?

P.G.H.R.: Consider că dacă vrei să fii un bun medic trebuie să te vezi întotdeauna ca un student, chiar și atunci când ești deja medic, pentru că întotdeauna este atât de mult de învățat! Dar ceea ce m-a ajutat foarte mult au fost cunoștințele acumulate la patologie, chirurgie și anatomie. Astfel m-am simțit bine pregătit și am putut să merg efectiv cu chirurgii în sala de operație să ajut.

Rep.: La finalizarea facultății ai ales să continui studiile doctorale în România și în paralel să faci rezidențiatul în Germania. De ce ai ales să aplici pentru programul de studii doctorale la Târgu Mureș?

P.G.H.R.: Decizia a fost bazată și pe faptul că aveam deja conexiunile cu profesorii din România. Mi-a dat încredere că pot continua studiile doctorale aici. Iar Dr. Banias, cu care am susținut licența, mi-a creat conexiunea cu Prof. Simona Gurzu-Prundaru. Am căutat pe internet mai multe detalii despre universitate (UMFST – n.a.) și am descoperit aici un mediu academic și științific de performanță. Eu sper să am o colaborare foarte bună, de lungă durată, cu universitatea.

Rep.: Este prima vizită la Târgu Mureș, în România?

P.G.H.R.: Da. Din cauza pandemiei de Covid nu a fost posibil să vizităm Târgu Mureș. În anul 3 trebuia să avem un stagiu de pregătire aici, de două săptămâni.

Rep.: Dar ai venit acum. Ai vizitat universitatea, campusul? Ce impresie ți-au lăsat?

P.G.H.R.: Da, le-am vizitat încă din prima zi în care am ajuns aici. Am fost impresionat pentru că nu este doar o universitate, este un campus mare, cu teren de sport, cu piscină, spitalele sunt relativ aproape.

Rep.: Ce așteptări ai legate de programul de doctorat și cum crezi că vei contribui la dezvoltarea și consolidarea bazei științifice a echipei în care vei activa?

P.G.H.R.: Va fi o colaborare internațională, deoarece cazurile pe care le vom include în cercetare vor fi cazuri de la noi, din Germania, de la Institutul de Patologie din Hameln, Saxonia Inferioară, și cazuri din Târgu Mureș. Subiectul meu de cercetare se concentrează pe studiul concordanței și discrepanței în diagnosticul imunohistochimic al mecanismului de reparare, la nivel proteic, al erorilor de replicare a ADN-ului. În mod normal, cele două metode de diagnostic (pe lamă, unde se fac determinări de tip imunohistochimic, și din ADN, cele de tip PCR – n.a.) ar trebui să ofere rezultate identice, deoarece analizează același aspect. Totuși, în unele cazuri rezultatele sunt paradoxal diferite, iar întrebarea este de ce se întâmplă acest lucru și cât de frecvent apare? Acest aspect este important deoarece poate influența terapia pacientului: în anumite situații, pacientul poate să nu primească tratamentul corect sau poate primi un tratament care nu este eficient. Studiul nostru se concentrează în special pe cancerul de colon.

A consemnat Arina TOTH

”O universitate trăiește prin capacitatea de internaționalizare”

”Prestigiul unei universități este conferit de calitatea medicilor pe care i-a format. Este onorant, pentru un cadru didactic, să mentoreze, în timpul studiilor doctorale foști absolvenți deveniți medici. O universitate trăiește prin capacitatea de internaționalizare. O dovadă a acestei internaționalizării este înrolarea, prin concurs, a foștilor studenți internaționali în cadrul școlii doctorale a UMFST”.

Prof. Dr. Simona Gurzu-Prundaru

