ISU Mureș, rezultate foarte bune la Cupa Armatei 2025

În perioada 20–21 octombrie, la Târgu Mureș s-a desfășurat ediția din acest an a Cupei Armatei, competiție dedicată Zilei Armatei României și menită să aducă împreună structurile militare din județ.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș s-a remarcat printr-o serie de rezultate foarte bune, astfel că, pompierii mureșeni au obținut locul I la cros (bărbați) și locul I la șah, urmate de locul III la tenis de masă și locul III la minifotbal. În clasamentul general, ISU Mureș a urcat pe locul III, la finalul unei competiții care a adunat numeroși participanți din diferite structuri militare. Cu ocazia Zilei Armatei României, reprezentanții ISU Mureș au transmis un mesaj de apreciere către toți cei care servesc sub drapel: „La mulți ani tuturor celor care poartă cu onoare uniforma militară!”

(D.C.)