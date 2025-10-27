Lucrări pe drumurile din Mureș: restricții de circulație pe mai multe tronsoane ale DN15

Luni, 27 octombrie, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au anunțat lucrările care au loc în Mureș și județele învecinate.

Județul Mureș

Pe DN15, între localitățile Cipău și Sânpaul, lucrăm la repararea părții carosabile iar traficul este dirijat de piloți;

Pe DN15, între localitățile Neagra și Meștera, lucrăm la îndepărtarea stâncilor periculoase de pe versanți;

Pe DN15, între localitățile Dumbrăvioara și Gornești, lucrăm la refacerea marcajelor rutiere iar traficul este dirijat de piloți.

Județul Brașov

Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului iar circulația este restricționată pe mai multe sectoare traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți;

Pe DN13, în zona Pădurea Bogății, lucrăm la consolidarea drumului iar traficul este închis pe o bandă și este dirijată de semafoare, inclusiv pe timpul nopții;

Pe DN1, în zona localității Predeal, intervenim pentru decolmatarea șanțurilor.

Județul Sibiu

Pe DN1, între localitățile Arpașu și Porumbacu, intervenim pentru îndepărtarea făgașelor de pe carosabil prin frezare;

Pe autostrada A1, în zona localității Sibiu, intervenim pentru decolmatarea șanțurilor dintre benzile de circulație, iar circulația se desfășoară pe o bandă din două;

Județul Harghita

➡Nu sunt lucrări care necesită restricții de circulație.

Județul Covasna

Pe DN11, în zona localității Târgu Secuiesc, intervenim pentru repararea/înlocuirea parapetelor metalice;

Pe DN13E, în zona localității Reci, intervenim pentru completarea acostamentelor.

❗Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor, respectați semnalizarea temporară și dați dovadă de răbdare în cazul în care se formează ambuteiaje.

(D.C.)