Revenire importantă la ACS Portugalia: Cristian Tinca se întoarce pe teren

Echipa ACS Portugalia Târgu Mureș vine cu o veste bună pentru suporteri. Jucătorul Cristian Tinca revine în lotul formației, după mai bine de un an de pauză, începând cu acest sezon din Superliga Mureș.

Jucătorul a mai evoluat pentru ACS Portugalia în trecut, perioadă în care s-a remarcat și a adus un plus valoare echipei, însă din diverse motive, nu a mai putut fi prezent o perioadă de timp alături de echipa mureșeană.

„Un jucător talentat cu tehnică, atitudine, determinare și devotament pentru culorile Portugalia, Tinca revine acolo unde a scris deja momente frumoase, pregătit să contribuie din nou la succesul echipei! Bine ai revenit, Tinca! Hai să construim împreună un sezon de neuitat”, au transmis reprezentanții echipei.

(D.C.)