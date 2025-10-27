Săptămână plină pentru echipa Salvamont Mureș: lecții despre munte, prevenție și intervenții în teren

Echipa Salvamont Mureș a încheiat o săptămână intensă, marcată de activități educative, acțiuni preventive și intervenții pe teren. Pe lângă patrulările obișnuite și întreținerea traseelor turistice, salvatorii montani au fost implicați activ în numeroase evenimente dedicate copiilor și tinerilor, în contextul programului „Săptămâna verde”.

În doar cinci zile, salvamontiștii au vizitat patru școli și patru grădinițe din județ, unde au discutat cu elevii despre turismul responsabil, primul ajutor și rolul echipelor de salvare montană. Activitățile au fost interactive, adaptate vârstei participanților, iar copiii au avut ocazia să afle direct de la specialiști cum pot preveni accidentele pe munte și cum trebuie să reacționeze în situații de urgență.

Unul dintre momentele speciale ale săptămânii a fost drumeția organizată pe vârful Scaunul Domnului, la care au participat elevii de la Școala Waldorf. Pe lângă activitățile educative, Salvamont Mureș a asigurat desfășurarea unui concurs sportiv, a coordonat o tură montană cu peste 100 de participanți și a intervenit în cinci situații de urgență, în care nouă persoane au avut nevoie de sprijin.

„O săptămână dinamică și plină de provocări, în care echipa Salvamont Mureș a reușit să îmbine educația montană, prevenția și misiunile de intervenție. Mereu aproape de comunitate”, au transmis reprezentanții Salvamont Salvaspeo Mureș.

(D.C.)