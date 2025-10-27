Tuesday, 28 October 2025
UMFST Târgu Mureș sprijină studenții
UMFST Târgu Mureș sprijină studenții

27 octombrie 2025

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din acdrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade”  Târgu Mureș, sprijină studenții în depășirea provocărilor academice, prin servicii suplimentare adaptate diverselor nevoi și situații.

Astfel, va exista consiliere educațională și integrativă pentru studenții cu nevoi speciale, iar acest serviciu oferă suport personalizat pentru a facilita accesul egal la educație și integrarea deplină în viața universitară. Prin consiliere individuală și adaptarea strategiilor de învățare se urmărește construirea unui mediu academic incluziv, care valorizează diversitatea și potențialul fiecărui student.

În cazul studenților aflați în risc de abandon, aceștia pot beneficia de consiliere și activități remediale. În acest sens, studenții care se confruntă cu dificultăți de adaptare sau performanță pot beneficia de sprijin specializat pentru a-și redobândi motivația și echilibrul. Prin consiliere, activități remediale și dezvoltarea abilităților de învățare, acest serviciu contribuie la consolidarea încrederii și la continuarea parcursului universitar.

Activitatea este desfășurată în cadrul proiectului ACT-HOPE – Acces, educație, tutoriat și incluziune pentru studenții cu dizabilități (cod CNFIS-FDI-2025-F-0246).

(D.C.)

