CS Juvenes strălucește la WUKF 2025

Performanță de excepție pentru sportivii de la CS Juvenes Târgu Mureș la Campionatul European de Karate WUKF, competiție care a reunit la start sportivi de top din întreaga Europă. Cel mai strălucit rezultat al delegației mureșene a fost obținut de Mihai Andrei Gașpar, care a devenit campion european la categoria cadeți A (+75 kilograme). Pe lângă titlul individual, tânărul karateka a urcat din nou pe podium, obținând și locul al doilea la proba pe echipe sanbon.

Echipa condusă de antrenoarea Kiss Ibolya Noémi a avut un parcurs foarte bun, fiecare component reușind rezultate notabile în categoriile proprii. Horváth Tamás s-a clasat pe locul 7 la individual și a cucerit bronzul pe echipe, în timp ce Szava Bernadette, la categoria cadete A, a urcat pe podium cu echipa (locul 3 sanbon) și a încheiat pe locul 5 la proba individuală +60 kilograme.

În competiția juniorilor, Szengyel Szilárd a fost una dintre revelațiile turneului, obținând două medalii importante: aur la echipe shobu sanbon și argint la echipe rotativ. De asemenea, Cristian Vultur, la categoria cadeți B, a contribuit la succesul echipei sale, clasându-se pe locul 3 la echipe sanbon. Printre cei care au reprezentat cu onoare clubul s-a numărat și Anastasia Cătană, care, la categoria mini-cadete +60 kilograme, a încheiat competiția pe locul 6 individual.

(D.C.)