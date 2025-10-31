FOTOREPORTAJ: Campionii businessului mureșean premiați la Gala Topul Firmelor Mureșene

Conducerea Camerei de Comerț și Industrie Mureș a organizat joi, 30 octombrie, cea de-a 32-a ediție a Galei Topul Firmelor Mureșene. Evenimentul a avut loc în ospitaliera locație a Restaurantului ”Gallery Wedding Garden” din Târgu Mureș și a celebrat excelența în business demonstrată în decursul anului 2024 de principalii operatori economici ai județului Mureș.

53 de firme mureșene, pe 1 în țară

Și în acest an, organizatorii galei au pregătit un catalog de nota 10, editat în condiții grafice de excepție și foarte bogat în informații, intitulat ”Topul firmelor din județul Mureș”. Ierarhia a fost întocmită după analizarea a 22.317 de bilanțuri economice depuse de tot atâtea firme, dintre care 3.231 s-a situat pe primele 10 locuri, iar 762 pe prima poziție. În întocmirea clasamentelor au fost utilizați indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

”Ne mândrim cu faptul că 336 de companii mureșene sunt prezente pe primele 10 locuri ale Topului național, dintre care 53 sunt ocupante ale locului 1, ceea ce situează județul Mureș pe un onorant loc 7 pe țară. În numele Colegiului de Conducere și a Comitetului de Direcție al Camerei de Comerț și Industrie Mureș, doresc să adresez felicitări tuturor firmelor nominalizate în Top care, prin efort susținut, seriozitate, ambiție și perseverență, reușesc să situeze constant economia mureșeană peste media de dezvoltare pe țară. Continuitatea activităților economice a fost și rămâne vitală pentru depășirea acestei perioade dificile. Mai ales în acest context, Camera de Comerț și Industrie Mureș rămâne un susținător puternic al intereselor comunității de afaceri mureșene”, a subliniat Vasile Pop, președintele Camerei de Comerți și Industrie Mureș.

Viziune și perseverență

Gala Topul Firmelor Mureșene a fost prezentată de Anca Mihaela Giurgiu, secretar general al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș, care i-a caracterizat pe laureați ca fiind ”vizionari, puternici, optimiști”, respectiv ”câștigători într-un mediu concurențial acerb.”

”O fericire câștigată ușor nu poate dura mult timp, spunea scriitorul Gabriel Garcia Marques. Cei prezenți în această seară la Gala Topul Firmelor știu cât de greu se câștigă fericirea performanței, profesionalismul, inteligența, dinamismul și mai ales perseverența fiind atuurile prin care ați atins succesul în afaceri”, a precizat Anca Mihaela Giurgiu.

Evenimentul a continuat cu tradiționalele mesaje de felicitare și încurajare și chiar de mobilizare transmise laureaților. Au luat cuvântul: Gombos Csaba – administrator public în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș, Nicolae Bâzgan – director general al SC Hora SA și membru în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Mureș, Jeremiás László – director general al SC Optica Optofarm SRL și membru în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Mureș și Radu Pescar – director general al SC Pescarent și vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Mureș.

Distincții speciale

Premierea campionilor businessului mureșean cu Diploma și Trofeul pentru Excelență în Afaceri a fost efectuată după criterii precum domeniul de activitate și clasa de mărime. Totodată, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Mureș au acordat și Trofeul de Distincție pentru firmele cu cea mai mare cifră de afaceri și cu cel mai mare profit, Diploma pentru Exportatorii de Top, Trofeul de Distincție pentru Membri de Aur și Diploma de Onoare femeilor manager de succes.

Topul companiilor cu cea mai mare cifră de afaceri: 1 – E.ON Energie România SA, 2 – Delgaz Grid SA, 3 – Azomureș SA, 4 – Bio Eel SRL, 5 – Materom SRL, 6 – Hochland România SRL, 7 – Hirschmann Automotive TM SRL, 8 – Kastamonu România SA, 9 – Romcab SA, 10 – GST Safety Textiles Ro SRL.

Topul companiilor cu cel mai mare profit: 1 – Gedeon Richter România SA, 2 – E.ON Energie România SA, 3 – Delgaz Grid SA, 4 – Euro Gas Systems SRL, 5 – Hochland România SRL, 6 – Cis Gaz SA, 7 – Socot SA, 8 – Materom SRL, 9 – Maurer Imobiliare Mureș SRL, 10 – Compania Aquaserv SA.

Topul exportatorilor: 1 – Sandoz SRL, 2 – Hirschmann Automotive TM SRL, 3 – GST Safety Textiles Ro SRL, 4 – Kastamonu România SA, 5 – All4Wheels SRL, 6 – Euro Gas Systems SRL, 7 – Sefar SRL, 8 – Gedeon Richter România SA, 9 – Materom SRL, 10 – All4Auto SRL.

Femei manager de succes distinse cu Diploma de Onoare: Rodica Baciu (Materom SRL), Rodica Bîndilă (Viva Com SRL), Livia Edit Boros (Lhorindes SRL), Lucia Bucin (Bucin Mob SRL), Lavinia Dana Chelărescu (Gedeon Richter România SA), Manuela Degerat (Justice Security Services SRL), Codrina Maria Domocos (Expert Company Grup SRL), Jenica Fărcaș (Silvana SRL), dr. Adriana Gomotârceanu (Centrul Medical Topmed SRL), Maria Huprich (Autodomus SRL), Mirela Moscviciov (Anvico SA), Adina Manuela Natea (Agrosem Impex SRL), Violeta Oltean (Maviprod SRL), Anca Pescar (Grand SA) și Ani Teglaș (Rotecom Glass SRL).

Excelență culinară și artistică

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de bucatele alese, pregătite și servite în mod ireproșabil de gazde, precum și de recitalurile susținute cu măiestrie artistică de Neumarkt Brass Quintet (Ambrus László – trompetă, Ciprian Chițimia – trompetă, Radu Gavril – corn, Fábián András – trombon, Cosmin Boțan – tubă), Borsos Edit – soprană și György Levente – bas bariton, manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

Text și foto: Alex TOTH

Galerie foto: