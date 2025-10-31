Hocheiștii mureșeni, victorie zdrobitoare în deplasare

CSM Târgu Mureș U13 a obținut o victorie clară în deplasarea de la Odorheiu Secuiesc, în cadrul unui meci de hochei pe gheață în care echipa a demonstrat multă implicare. Ca urmare, scorul final a fost de 21-2 în favoarea târgumureșenilor.

Antrenorul Lajos Vákár a remarcat relaxarea echipei și buna dispoziție a copiilor pe parcursul meciului: „Pot spune că acesta a fost meciul în care echipa a jucat cel mai relaxat și mai liber de până acum. Atmosfera pe bancă a fost excelentă, copiii au zâmbit pe gheață. Sunt convins că toată lumea s-a bucurat de meciul de ieri. Mă bucur că putem aștepta meciul de duminică împotriva echipei din Ciucul de Jos într-o dispoziție bună. Sper să continuăm obiceiurile bune și să oferim un meci de calitate pe gheața noastră de acasă”.

Printre marcatori, Kui Tamás a fost cel mai eficient, marcând șapte goluri, urmat fiind de Wisky-Petri Ábel și Nagy-Erdős Bence, fiecare cu câte trei reușite. Gál Péter și Lengyel Balázs au înscris câte două goluri, iar Biró-Janka Zsolt, Hărșan Damian, Nagy-Erdős Dorka și Bakó Dávid și-au trecut, de asemenea, numele pe lista marcatorilor.

(D.C.)

Sursa foto: CSM Târgu Mureș