Medalii europene pentru sportivii ACS Sakura

Clubul ACS Sakura Târgu Mureș a fost prezent, între 22 și 26 octombrie, la Campionatul European de Karate WUKF desfășurat la Riga, în Letonia. Competiția a adunat sute de sportivi din mai multe țări, iar mureșenii au reușit să obțină rezultate foarte bune, întorcându-se acasă cu mai multe medalii.

Aszalos Márk a urcat pe podium, obținând locul 3 la proba de kumite pe echipe rotativ, categoria 14–15 ani băieți. Tordai Nimród a avut, de asemenea, o participare foarte bună, câștigând locul 2 la kumite echipe shobu sanbon și locul 3 la kumite echipe rotativ, ambele la categoria 14–15 ani băieți. La categoria 16–17 ani, -65 kilograme, Szántó H. Dávid a avut o evoluție apreciată, reușind să urce de trei ori pe podium, ocupând locul 3 la proba individuală de kumite, locul 2 la kumite echipe rotativ și locul 3 la kumite echipe shobu sanbon.

(D.C.)