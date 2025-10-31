Sunday, 2 November 2025
VELTOL ENERGY pune județele Mureș și Alba pe harta cu unități industriale de stocare a energiei Business
  redactia
  • 0 comentarii

VELTOL ENERGY pune județele Mureș și Alba pe harta cu unități industriale de stocare a energiei

31 octombrie 2025

VELTOL ENERGY marchează un nou moment definitoriu în tranziția energetică națională prin punerea în funcțiune a două unități industriale de stocare a energiei, primele de acest tip din județul Mureș și județul Alba, complet integrate cu Veltol EMS, sistemul propriu de management al energiei. Ambele sisteme utilizează componente europene de ultimă generație, integrate complet cu infrastructura locală de rețea.

Prima unitate, amplasată în județul Mureș, are o capacitate de 1 MWh, este destinată deservirii unei ferme în regim de prosumator, și asigură echilibrul dintre producție și consum propriu. Prin integrarea cu sistemul VELTOL EMS, energia produsă, stocată și livrată în rețea este gestionată inteligent, în timp real, pentru o eficiență maximă și un control complet al fluxurilor energetice.

A doua unitate, cu o capacitate de 4.5 MWh, instalată în județul Alba, va asigura mixul energetic necesar pentru o centrală electrică fotovoltaică: stocarea energiei produse, stabilizarea rețelei, dar și servicii auxiliare de echilibrare. Prin VELTOL EMS, sistem de management al energiei, centrala beneficiază de un control total al fluxurilor energetice și de o optimizare automată a profitabilității, prin adaptarea în timp real la variațiile de preț și de cerere.

Aceste două proiecte ne confirmă poziția de pionier al industriei atât în zona Ardealului, cât și național

„Aceste două proiecte ne confirmă poziția de pionier al industriei atât în zona Ardealului, cât și național, în tot ce ține de tehnologia de stocare și management energetic inteligent, când vine vorba de energie verde. Astfel de proiecte contribuie la stabilitatea sistemului energetic național și la accelerarea obiectivelor de decarbonizare. Noi vom continua să investim în soluții dezvoltate local, care aduc performanță, siguranță și autonomie clienților noștri industriali, comerciali și utilitari, fie că sunt prosumatori sau nu”, a declarat Levente Tóth, CEO – VELTOL HOLDING.

Prin aceste implementări de tip utility-scale, Veltol Energy își consolidează rolul de dezvoltator și integrator tehnologic complet în domeniul energiei regenerabile, cu servicii care acoperă întregul lanț valoric: proiectare, execuție, operare, mentenanță și management energetic avansat.

