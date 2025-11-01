„Armata de teracotă” și-a încheiat misiunea la Târgu Mureș după un succes remarcabil

După luni întregi în care a atras mii de vizitatori din toate colțurile țării, expoziția „Armata de teracotă” s-a încheiat la Târgu Mureș, lăsând în urmă o impresie puternică atât în rândul publicului, cât și al specialiștilor din domeniul cultural. A fost una dintre cele mai vizitate prezentări organizate de Muzeul Județean Mureș în ultimii ani, cu un total de 35.446 de vizitatori, printre care s-au numărat elevi, grupuri organizate și pasionați de istorie.

Expoziția a adus în fața publicului o replică a faimoasei armate de soldați din lut a împăratului Qin Shi Huang, primul unificator al Chinei. Figurinele, prezentate alături de materiale documentare, reconstituiri și explicații istorice, au oferit o imagine impresionantă asupra unei civilizații care continuă să fascineze lumea modernă. Pe lângă elementele dedicate culturii chineze, expoziția a inclus și o secțiune specială despre Europa celtică.

„Le mulțumim tuturor celor care au trecut pragul muzeului și au fost parte din această călătorie fascinantă prin istoria și cultura Chinei antice, dar și a interesantei Europe celtice”, au transmis reprezentanții Muzeului Județean Mureș.

(D.C.)