FOTOREPORTAJ: Sighișoara, în straie de Halloween

Sighișoara a intrat, încă de vineri seara, în atmosfera plină de farmec a Halloweenului. Străzile Cetății s-au luminat în nuanțe portocalii, dovlecii sculptați și-au făcut apariția în fața clădirilor istorice, iar mirosul de castane coapte și vin fiert a adunat turiștii și localnicii laolaltă. Festivalul de Halloween, care are loc în acest weekend, promite trei zile de distracție, costume spectaculoase și evenimente pentru toate vârstele.

Cetatea medievală, deja spectaculoasă prin arhitectura sa, capătă un aer aparte în aceste zile. Lumini difuze, decoruri tematice și muzică ambientală completează atmosfera pentru turiștii chiar și străini care au pătruns în cetate în aceste zile. Programul festivalului este variat, îmbinând concerte și reprezentații stradale cu spectacole de magie, ateliere de creație și demonstrații cu foc. Seara, Piața Cetății devine centrul distracției, acolo unde trupele urcă pe scenă, iar publicul dansează printre lumini, costume și dovleci aprinși.

Duminică seara, festivalul se va încheia cu un moment special: concertul trupei Direcția 5, urmat de stingerea luminilor la ora 23:00, un simbol al despărțirii de magia Halloweenului, până la ediția de anul viitor.

Diana CĂRBUREN