Modificări în programul unor linii de transport local

Începând de luni, 3 noiembrie, se modifică orarul liniilor de transport local 19, 21, 23 și 23B din Târgu Mureș. Modificările au fost realizate pentru a răspunde cât mai bine nevoilor călătorilor. Noul program este următorul:

LINIA 19

Zile lucrătoare

Plecări din Centrofarm:

05:15 05:35 05:55 06:15 06:35 07:00 07:20 07:35 07:55 08:20 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:55 22:15

Sosiri/Plecări SMURD:

05:05 05:25 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:25 07:50 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:10 18:45 19:10 19:45 20:10 20:45 21:10 21:45 22:15

Zile nelucrătoare

Plecări din Centrofarm:

05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:50

Sosiri/Plecări SMURD:

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:15

LINIA 21

Zile lucrătoare

Plecări str. 8 Martie:

05:15 06:15 07:00 13:00 14:00 15:00 16:30 18:15

Plecări Centru:

05:40 06:40 07:45 13:30 14:30 15:30 17:00 18:45

LINIA 23

Zile lucrătoare

Plecări Autogara Transport Local:

05:00 05:15 05:45 06:00 06:15 06:45 07:00 07:15 07:45 08:00 08:15 08:45 09:00 09:15 09:45 10:00 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 12:00 12:15 12:30 13:00 13:15 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:15 15:30 16:00 16:15 16:30 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 20:00 20:15 20:30 21:00 21:15 21:30 22:15

Sosiri/Plecări Spitalul Județean:

05:25 05:40 06:10 06:25 06:40 07:10 07:25 07:40 08:10 08:25 08:40 09:10 09:25 09:40 10:10 10:25 10:40 10:55 11:25 11:40 11:55 12:25 12:40 12:55 13:25 13:40 13:55 14:25 14:40 14:55 15:25 15:40 15:55 16:25 16:40 16:55 17:25 17:40 17:55 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:25 20:40 20:55 21:25 21:40 21:55 22:35

Zile nelucrătoare

Plecări Autogara Transport Local:

05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:10

Sosiri/Plecări Spitalul Județean:

05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:25

LINIA 23B

Zile lucrătoare

Plecări Autogara Budiu Mic:

05:30 06:25 07:25 08:30 09:30 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 19:45 20:45 21:45

Sosiri/Plecări Spitalul Județean:

05:05 05:55 06:50 07:55 08:55 09:55 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 21:10 22:10

Zile nelucrătoare

Plecări Autogara Transport Local:

05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45

Sosiri/Plecări Spitalul Județean:

06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10

