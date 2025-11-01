Sunday, 2 November 2025
Târgu Mureș, redescoperit prin obiectivul studenților arhitecți Cultură
Târgu Mureș, redescoperit prin obiectivul studenților arhitecți

1 noiembrie 2025

Expoziția „Urban Frames – Targu Mures as a living backdrop” reunește lucrările studenților din anul al doilea ai programului de studii Arhitectură din cadrul UMFST Târgu Mureș, realizate în cadrul cursului „Fotografie și arhitectură: dialoguri vizuale în spațiul urban” ,o invitație de a privi mai atent, de a încetini pasul și de a redescoperi Târgu Mureș prin obiectivul aparatului foto.

Timp de câteva săptămâni, studenții au explorat orașul cu aparatul foto în mână, transformând plimbările de zi cu zi în acte de observație conștientă. Fiecare a realizat un portofoliu de zece fotografii originale care surprind propria relație cu spațiul construit, alegând apoi trei imagini care exprimă cel mai bine viziunea sa personală. Ca urmare, a rezultat o serie de povești vizuale în care arhitectura, lumina și prezența umană se împletesc într-un limbaj comun, poetic.

„Astfel, „Urban Frames” transformă Târgu Mureș într-un fundal viu, un loc al descoperirii, reflecției și apartenenței. Prin ochii acestor tineri fotografi, orașul ni se dezvăluie din nou: istoric și contemporan, monumental și familiar, mereu în mișcare”, au transmis reprezentanții UMFST.

