Accident în municipiul Târgu Mureș

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au fost solicitați să intervină cu puțin timp în urmă, în municipiul Târgu Mureș, pe strada Depozitelor, în urma producerii unui accident rutier.

Potrivit Biroului de Presă al ISU Mureș, în eveniment au fost implicate un autoturism și o autocisternă care transporta GPL. În urma impactului, au rezultat trei victime, două de cod verde și una de cod galben – aceasta fiind preluată de echipajul SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat. Autocisterna nu a fost afectată, iar pompierii militari asigură în continuare măsurile specifice de prevenire a incendiilor la locul evenimentului.

(D.C.)