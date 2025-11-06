Analize gratuite, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Laboratorul de Analize Medicale din Ambulatoriul Adulţi şi Copii al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș dispune de fonduri pe tot parcursul lunii noiembrie 2025, pacienţii beneficiind, astfel, de analize gratuite, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

”Pe baza Biletului de trimitere de la medicul de familie, pacienții se pot programa online https://spitalmures.ro/programari-laborator/ sau telefonic 0731-380.245, de luni – vineri, între orele 11.00 – 14.00. Pentru analizele de laborator ale copiilor nu este nevoie de programare prealabilă. Echipa Laboratorului include asistenți medicali specializați în pediatrie, care știu să transforme vizita la laborator într-o experiență cât mai blândă și confortabilă pentru cei mici! Vă așteptăm cu drag!”, a informat Biroul de presă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

(Redacția)