„Cetățeanul în epoca post-adevărului”, conferință pentru tineri la Târgu Mureș

La Târgu Mureș, studenții și tinerii interesați de media și societate vor avea ocazia să participe, vineri, 7 noiembrie, de la ora 13:00, în Biblioteca Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, pe strada Nicolae Iorga nr. 1, la conferința universitară „Cetățeanul în epoca post-adevărului”, găzduită de UMFST „George Emil Palade”, în Biblioteca Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”.

Evenimentul face parte din proiectul „De ce democrație acum? Ce înseamnă să fii cetățean în era post-adevărului și a dezinformării”, inițiat de Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și veridica.ro, cu sprijinul Guvernului Olandez, și ajunge pentru al doilea an consecutiv în oraș. Proiectul își propune să dezvolte gândirea critică și capacitatea participanților de a recunoaște știrile false, narațiunile manipulative și tehnicile de propagandă care circulă în spațiul public. Conferința va fi și un prilej de dialog direct cu experți în domeniu, printre care Marian Voicu și Cătălin Gomboș, inițiatorii proiectului, care aduc experiență și perspective relevante în analiza fenomenului dezinformării.

(D.C.)