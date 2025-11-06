Darina a deschis un restaurant nou într-o locație extrem de populară

Târgu Mureș-ul se îmbogățește cu o nouă locație culinară promițătoare, situată pe strada Livezeni nr. 4, în cartierul Tudor, din Târgu Mureș, în spațiul binecunoscut al fostului Club Jo.

De acum înainte, aici vor funcționa concomitent un restaurant și o linie de autoservire, menite să satisfacă atât pofta de mâncare rapidă, cât și dorința de a savura o cină într-un ambient elegant.

Partea de autoservire va oferi zilnic mâncăruri proaspete, gătite „ca la mama acasă” – servite rapid, dar preparate cu răbdare. Programul pentru autoservire este între 07:00 și 21:00, iar spațiul poate primi până la 100 de persoane. Clienții se pot bucura și de meniul zilei, la un preț promoțional de doar 27 de lei, care include ciorbă, fel principal și desert.

De asemenea, linia caldă oferă o varietate de preparate din bucătăria tradițional românească și internațională, cu supe, feluri de bază, garnituri și salate, completate de o mică selecție de deserturi.

În paralel, partea de restaurant va fi dedicată organizării de evenimente private, cu un program zilnic între 08:00 și 22:00. Sala de restaurant are o capacitate de aproximativ 150 de locuri, iar meniurile pentru evenimente vor fi stabilite împreună cu șeful de unitate, în funcție de preferințele clienților.

Proprietarii anunță că, în perioada următoare, deasupra restaurantului va fi inaugurat și un hotel de trei stele, care va completa serviciile oferite sub același acoperiș.

„Vrem ca oamenii să simtă gustul autentic al mâncării făcute cu grijă și să revină pentru atmosferă, nu doar pentru felurile de mâncare. Iar odată cu deschiderea viitorului hotel, ne dorim să oferim o experiență completă pentru toți vizitatorii”, transmit reprezentanții noii locații.

Informații suplimentare și rezervări la Tel. 0775. 542.452.

Mureșenii și turiști sunt invitați, așadar să treacă pragul noii locații pentru a descoperi gusturi autentice, preparate proaspăt și o atmosferă primitoare, la Restaurantul Darina din cartierul Tudor – Str. Livezeni nr. 4.