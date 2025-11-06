Thursday, 6 November 2025
  • redactia
  • 0 comentarii

FOTO: Medicină fără granițe: Anadolu Medical Center deschide un nou capitol la Târgu Mureș

6 noiembrie 2025

Pe 5 noiembrie 2025, la Hotel Privo din Târgu Mureș a avut loc evenimentul „Excelență în medicină alături de Anadolu Medical Center”, o întâlnire dedicată performanței și inovației în domeniul medical. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Anadolu Medical Center, singura filială europeană a prestigioasei Johns Hopkins Medicine.

Participanții au avut ocazia să descopere excelența medicală a clinicii Anadolu din Turcia, un centru internațional de top în diagnosticare, oncologie, chirurgie și alte ramuri esențiale ale medicinei moderne, și să interacționeze direct cu o echipă de specialiști de renume mondial.

Printre invitații evenimentului s-au numărat: Assoc. Prof. Eda Tanrıkulu Şimşek – Medical Oncology, Oncology Center, Dr. Kemal Raşa – Breast Center, General Surgery și Dr. Fatih Bünül – International Services Deputy Director.

Pe parcursul serii, invitații au aflat mai multe despre viziunea clinicii Anadolu și despre modul în care inovația, cercetarea și colaborarea internațională contribuie la îmbunătățirea tratamentelor și a îngrijirii pacienților. Evenimentul a fost îmbogățit de mărturiile emoționante ale unor pacienți care și-au împărtășit experiențele personale de tratament la Anadolu Medical Center, transformând seara într-un moment profund uman, plin de recunoștință și inspirație.

Evenimentul a debutat la ora 17.00, cu primirea invitaților, urmată de prezentarea Anadolu Medical Center, iar seara s-a încheiat cu o cină de socializare în cadrul Restaurantului Privo, unde participanții au avut ocazia să discute direct cu echipa medicală.

Despre Anadolu Medical Center

Fondat în Turcia, Anadolu Medical Center este unul dintre cele mai avansate spitale din regiune, oferind servicii medicale integrate la standarde internaționale. Prin parteneriatul strategic cu Johns Hopkins Medicine, Anadolu aduce în Europa expertiză de top în tratamente oncologice, transplant, cardiologie, neurologie și chirurgie minim invazivă.

Recunoscut pentru abordarea centrată pe pacient, pentru investițiile continue în tehnologie medicală și pentru echipa sa de specialiști internaționali, Anadolu Medical Center și-a consolidat reputația drept un model de excelență și umanitate în medicină.

Anadolu Medical Center, situată în Gebze, provincia Kocaeli, Turcia, este una dintre instituţiile medicale cu cea mai avansată infrastructură din regiune. Spitalul are o suprafaţă de aproximativ 188.000 metri pătrați, o suprafaţă interioară de circa 50.000 metri pătrați şi o capacitate de 201 paturi.
Clinica este acreditată de organisme internaţionale precum Joint Commission International (JCI) şi European Society for Medical Oncology (ESMO), deţinând şi standarde ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) pentru calitate, mediu şi siguranţă.

Parteneriat strategic şi servicii integrate

Anadolu funcţionează în cooperare strategică cu Johns Hopkins Medicine, ceea ce îi permite să integreze expertiză educaţională şi practică la nivel global în domenii precum oncologia, sănătatea cardiovasculară, neurologia, ginecologia, fertilizarea in vitro (FIV), chirurgia şi imagistica de ultimă generaţie.

Clinica pune accent pe servicii medicale centrate pe pacient – adică pe experienţa pacientului, confortul, implicarea emoţională şi siguranţa acestuia – printr-un departament dedicat ”îngrijirii centrate pe pacient” (Patient-Centred Care).

Tehnologii medicale avansate

Anadolu Medical Center utilizează un portofoliu impresionant de tehnologii moderne, printre care:

– Chirurgie robotică cu sistemul da Vinci pentru intervenţii minim invazive.

– CyberKnife M6, tehnologie de radiochirurgie stereotactică pentru îndepărtarea tumorală. În prezent, această tehnologie nu este disponibilă în România.

– PET/CT, tehnologie combinată care oferă informaţii mai detaliate decât investigaţiile separate.

– MR-TRUS Fusion, o metodă de biopsie foarte precisă pentru cancerul de prostată.

– Fibroscan ca alternativă la biopsia hepatică, folosind undele ultrasonice.

– PET PSMA – (Prostate-Specific Membrane Antigen PET-CT) este o tehnologie modernă de imagistică moleculară utilizată în depistarea precisă a cancerului de prostată. În prezent, această investigație nu este disponibilă în România.

– Radioterapie intraoperatorie – Radioterapia intraoperatorie (IORT) este o procedură prin care o doză concentrată de radiații este administrată direct în zona tumorii în timpul intervenției chirurgicale, imediat după îndepărtarea formațiunii canceroase. Această metodă permite protejarea țesuturilor sănătoase și crește eficiența tratamentului oncologic, reducând riscul de recidivă locală. În prezent, radioterapia intraoperatorie nu se practică în România.

– MR LINAC – este o tehnologie revoluționară în tratamentul cancerului, care combină imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) cu radioterapia de înaltă precizie (accelerator liniar) într-un singur echipament. În prezent, sistemul MR LINAC nu este disponibil în România.

Departamente şi specializări de top

Printre departamentele de referinţă se numără: Oncologie medicală, radioterapie oncologică, oncologie ginecologică şi hematologică; Urologie, neurochirurgie, chirurgia oncologică, fertilizare in vitro (FIV), pachete de check-up; Centrul de transplant de măduvă osoasă, care activează din 2010, cu capacitatea de a realiza simultan până la 22 de transplanturi.

Experienţa internaţională pentru pacienţi

Anadolu Medical Center oferă suport complet pentru pacienţi internaţionali: de la traducători în limba română, transfer gratuit de la aeroport şi între hotel-spital, până la coordonare personalizată.

Dr. Fatih Günül, medic specialist în medicină internă și director adjunct al Departamentului de Servicii pentru Pacienți Internaționali, Anadolu Medical Center: „Ne bucurăm să fim prezenți la Târgu Mureș, unde am deschis un birou oficial al Anadolu Medical Center, coordonat de Anamaria Stoica. Ne dorim ca pacienții din România să poată beneficia de aceleași standarde de excelență medicală și de îngrijirea oferită de echipa noastră din Turcia.Toate serviciile noastre pot fi accesate acum direct de aici, din Târgu Mureș.”

Dr. Kemal Rașa, chirurg specializat în chirurgie mamară, Anadolu Medical Center: „Mă bucur să fiu astăzi la Târgu Mureș, pentru a împărtăși experiența și cunoștințele noastre atât cu medicii, cât și cu pacienții de aici. Este prima mea vizită la Târgu Mureș și sunt profund impresionat de rezultatele obținute de pacientele noastre tratate anterior, dar și de colaborarea excelentă cu medicii locali. Apreciez în mod deosebit implicarea specialiștilor din Târgu Mureș, care contribuie la îmbunătățirea tratamentelor și la oferirea celor mai bune soluții medicale pacienților lor.”

Anamaria Stoica, reprezentant oficial Anadolu Medical Center în Târgu Mureș: „Scopul evenimentului de astăzi a fost să ne facem cât mai bine cunoscuți în această regiune, pentru a putea ajuta cât mai mulți oameni să aibă acces la tratamente moderne și la tehnologii medicale de ultimă generație, dar și pentru a facilita legătura directă cu medicii noștri. Am invitat, de asemenea, medici din Târgu Mureș, pentru a crea o punte de colaborare între sistemul medical din România și cel din Turcia. Dorim să le mulțumim tuturor participanților și pacienților care au fost alături de noi și au ales să-și împărtășească experiențele. Aceste experiențe reprezintă, de fapt, adevăratele noastre povești de succes.”

Impactul evenimentului de la Târgu Mureş

Întâlnirea de la Târgu Mureş a oferit o platformă de dialog între profesioniştii români şi echipa internaţională a clinicii Anadolu. Prin prezentări, discuţii şi socializare, evenimentul a consolidat parteneriatul, a evidenţiat angajamentul pentru excelenţă medicală şi a deschis oportunităţi de colaborare şi informare în domeniul sănătăţii.

Pentru informații suplimentare despre serviciile medicale oferite de Anadolu Medical Center, programări sau consiliere personalizată, vă puteți adresa Anamariei Stoica, reprezentant oficial Anadolu Medical Center în Târgu Mureș, care oferă sprijin complet pacienților din România în toate etapele colaborării cu clinica din Turcia.

ARHIVE

