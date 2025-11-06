Thursday, 6 November 2025
FOTOREPORTAJ: Diplomație culturală-economică și recâștigarea încrederii la Ambasada României din Germania
FOTOREPORTAJ: Diplomație culturală-economică și recâștigarea încrederii la Ambasada României din Germania

6 noiembrie 2025

Ambasada României la Berlin găzduiește în această săptămână o serie de evenimente culturale și diplomatice dedicate aniversării a 145 de ani de relații bilaterale între România și Republica Federală Germania, un reper ce reflectă continuitatea unui parteneriat construit pe încredere, cooperare și respect reciproc. Celebrările se desfășoară cu sprijinul Ambasadei, al Institutului Cultural Român și al partenerilor locali din Târgu Mureș și regionali implicați în promovarea culturii, a mediului academic și a colaborării economice dintre cele două state.

În deschiderea evenimentului, Adriana-Loreta Stănescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Federală Germania, a subliniat importanța diplomației culturale în consolidarea relațiilor bilaterale: „Suntem recunoscători partenerilor noștri, care, împreună cu noi, organizează această serie de evenimente în săptămâna aceasta. Pentru mine este o ocazie și o onoare să le mulțumesc pentru sprijin. Ne bucurăm că în această seară avem prilejul să admirăm două expoziții excepționale – una dintre ele reprezintă frumusețile județului Mureș, iar cea de-a doua, organizată cu sprijinul Asociației Nod Cultural, ne introduce în arta contemporană românească. În această seară este vorba foarte mult și despre muzică, în pregătirea concertului. Mă bucur că directorul Filarmonicii din Târgu Mureș, György Levente, și dirijorul Pablo Boggiano sunt alături de noi. Mulțumim Institutului Cultural Român reprezentat de președintele ICR București, Liviu Jicman, și de președintele ICR Berlin, Cristian Niculescu”.

Evenimentele desfășurate la Ambasada României au constituit preambulul concertului extraordinar susținut de Filarmonica de Stat din Târgu Mureș pe scena Filarmonicii din Berlin – un moment simbolic pentru promovarea culturii române în spațiul european.

Mureșul – identitate, diversitate și dialog

Seria de momente culturale a evidențiat bogăția culturală și umană a județului Mureș, reflectată în expoziții, în prezența comunităților culturale și în colaborările instituționale.

Ana-Maria Geană, consilier de stat pentru românii de pretutindeni, a accentuat legătura profundă dintre cultură și identitatea comunității: „Este o mare plăcere să fiu prezentă în această seară în numele Președintelui României pentru a celebra frumusețea și spiritul care poartă atât de mult din sufletul țării noastre – județul Mureș… Diaspora nu este departe de casă, ci face parte din acasă. Iar în această seară, înconjurați de aceste imagini, toți putem simți acest lucru.

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, a vorbit despre continuitatea colaborării româno-germane: „Județul nostru este o regiune foarte diversă. Români, maghiari, romi și germani au trăit împreună aici de secole. Suntem mândri de rădăcinile germane ale județului, de la Sighișoara până la satele săsești din apropiere, împărtășim legături culturale, științifice și economice puternice cu Germania. Ne dorim să extindem aceste legături, de aceea susținem Asociația Iunona, care a făcut posibil ca Filarmonica din Târgu Mureș să concerteze în străinătate – la Viena anul trecut, iar acum la Berlin.

Județul nostru are un potențial cultural și economic solid. Sper ca acest proiect cultural să creeze noi oportunități între județul Mureș și partenerii germani”.

„Trăim o minunată bucurie că o comunitate din Transilvania – din județul Mureș – este prezentă în această seară aici, la Berlin, și vă arată ce credem noi că e cel mai frumos lucru. Pentru a garanta succesul proiectului, am avut și avem alături de noi parteneri din comunitatea din Târgu Mureș care au crezut în acest demers”, a subliniat Ovidiu Maior, care care alături de Mihai Poruțiu, gestionează în calitate de co-președinți Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Iunona.

Cultură, educație și inovare ca punți europene

Dimensiunea academică și inovativă a comunității mureșene a fost subliniată de Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș. „Județul Mureș cuprinde tot ceea ce are mai bun de oferit țara noastră. În această seară nu aducem doar expoziții, ci și emoții dintre cele mai diverse, care vorbesc despre creativitate, cultură și inovație. Noi, oamenii din Mureș, știm să construim spitale inteligente, să practicăm medicină modernă, să compunem și să interpretăm, sau să inovăm.”

Tot în spiritul colaborării durabile, Remus Aurel Bența, reprezentant al mediului de afaceri mureșean, a evidențiat valoarea parteneriatelor economice româno-germane: „Vin din comunitatea de afaceri din Târgu Mureș și pot spune că am un parteneriat puternic cu o companie germană cu o tradiție de 130 de ani – DAW. Apreciez cu adevărat ce înseamnă cooperarea cu o companie germană: profesionalism, calitate și respect reciproc. «Made in Germany» înseamnă pentru noi standarde înalte și fiabilitate. În România am construit patru fabrici în care lucrează peste 500 de oameni, iar produsele noastre sunt livrate în România, Republica Moldova și Bulgaria sub brandul Caparol. Seri ca aceasta arată că România are multe de oferit Europei și că împreună putem construi nu doar povești de afaceri de succes, ci și încredere, prietenie și proiecte pe termen lung”.

Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, a invitat publicul german să descopere orașul ca spațiu al evoluției integrate: „Venim în această seară cu povestea unui oraș care își construiește viitorul. Expoziția dedicată județului Mureș și orașului nostru este o punte între patrimoniu și inovație, între secole de istorie împărtășită și ambiții curajoase pentru un viitor european. La Târgu Mureș construim cu convingere. Avansăm prin proiecte strategice finanțate din fonduri europene. Vă invit să descoperiți Târgu Mureș, un oraș în care tradiția și creativitatea coexistă și unde oamenii progresează fără a uita lecțiile care i-au făcut puternici. Vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să împărtășesc povestea noastră”.

Cultura comunității ca expresie a continuității

Asociația Nod Cultural, prezentă cu o expoziție de artă contemporană, a subliniat rolul organizațiilor locale în susținerea artiștilor. „Misiunea noastră este să susținem orice activitate legată de artă, de cultură, în special din Transilvania”, a declarat Edit Botorog, reprezentant al Asociației.

Acest demers comun confirmă faptul că relațiile româno-germane nu aparțin doar trecutului, ci se construiesc activ în prezent, prin cultură, educație, creativitate și colaborare – punând bazele unui viitor european comun, solid și solidar.

Seria discursurilor a fost încheiată de un recital compus din momente susținute de György Levente – directorul Filarmonicii din Târgu Mureș, dirijorul Pablo Boggiano și Cristian Niculescu – președintele ICR Berlin, primite cu entuziasm de audiența prezentă prin episoade de aplauze generoase.

Cotidianul Zi de Zi și publicația economică Transilvania Business reflectă în calitate de parteneri media seria de evenimente dedicată aniversării a 145 de ani de relații diplomatice între România și Germania.

Text și foto: Marius GHIUR, Aurelian GRAMA

Galerie foto:

