FOTOREPORTAJ: Valorile județului Mureș, prezentate la Berlin

Conducerea Consiliului Județean Mureș a prezentat miercuri, 5 noiembrie, cu prilejul unei recepții oficiale organizată de Ambasada României la Berlin, proiectul de diplomație culturală al cărui punct culminant este concertul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș care va avea loc joi seara, 6 noiembrie, la Berlin Philharmonie.

”Totodată, am vorbit despre valorile care definesc județul nostru despre economia locală, despre comunitatea academică de elită, despre viața culturală vibrantă, precum și despre patrimoniul cultural remarcabil de care suntem mândri. În cadrul recepției a fost inaugurată expoziția de fotografie care prezintă diversitatea culturală, bogăția istorică și frumusețea naturală a județului Mureș. Evenimentul a oferit, de asemenea, ocazia de a prezenta produsele locale care definesc gustul Mureșului – vinuri, pălincă, brânzeturi și preparate tradiționale – adevărați ambasadori ai tradițiilor și ospitalității noastre. Mulțumim Excelenței Sale, doamnei Ambasador Adriana Stănescu, Institutului Cultural Român, Asociației Iunona, Asociației Visit Mureș și tuturor partenerilor care sprijină promovarea valorilor mureșene peste hotare”, a scris joi, 6 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

(Redacția / Foto: Bereczky Sándor)

Galerie foto: