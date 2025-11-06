Jandarmii mureșeni se implică în campania „Donează sânge, salvează vieți”

În cursul zilei de joi, 6 noiembrie, 30 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș au participat la campania națională „Donează sânge! Salvează o viață!”. Campania este desfășurată la nivel național de către Jandarmeria Română în parteneriat cu Patriarhia Română și au fost prezenți la Centrul de Transfuzii Sanguine din Târgu Mureș.

Prin acest gest, jandarmii mureșeni au dorit să transmită un mesaj de solidaritate, empatie și implicare civică, contribuind totodată la refacerea rezervelor de sânge necesare pacienților din spitalele din județ și din întreaga țară. Acțiunea s-a desfășurat în preajma sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii simbolici ai Jandarmeriei Române, moment cu o puternică semnificație spirituală pentru toți jandarmii.

„Prin implicarea în această campanie umanitară, jandarmii au dorit să ofere un exemplu concret de responsabilitate socială și sprijin față de semenii aflați în nevoie. Donarea de sânge reprezintă un gest simplu, dar de o importanță vitală, care poate contribui la salvarea de vieți omenești. Prin participarea la această inițiativă, jandarmii mureșeni au reafirmat angajamentul instituției de a fi permanent aproape de comunitate, nu doar prin misiunile specifice, ci și prin activități de voluntariat și implicare civică”, au transmis reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș.

