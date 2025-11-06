Restricție de circulație pe strada Márton Áron din Sângeorgiu de Mureș

Mâine, 7 noiembrie 2025, între orele 9:00 și 17:00, circulația autovehiculelor pe strada Márton Áron din Sângeorgiu de Mureș va fi restricționată din cauza lucrărilor de asfaltare. Turnarea noului strat de asfalt va începe de la intersecția cu strada Trandafirului, pentru a finaliza modernizarea acestei artere înainte de sosirea iernii. Lucrările vin după ce Delgaz a înlocuit vechile conducte de gaz cu unele noi, cu o garanție de peste 30 de ani, asigurând astfel o alimentare sigură și eficientă pentru gospodăriile de pe strada Márton Áron.

(D.C.)