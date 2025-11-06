Thursday, 6 November 2025
Victimele violenței în familie, ar putea fi scutite de taxa judiciară la divorț și partaj

6 noiembrie 2025

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care victimele violenței în familie vor fi scutite de taxa judiciară de timbru la cererile de divorț și partaj. Inițiativa completează articolul 29 din Ordonanța de urgență 80/2013, introducând un nou alineat care permite femeilor agresate să acceseze justiția fără a fi împovărate de costuri suplimentare, facilitând astfel un tratament echitabil în procesele de partaj și divorț marcate de violență. Proiectul, depus recent de deputatul Dumitrița Gliga, a trecut cu vot decizional în plenul Camerei și va fi transmis pentru promulgare.

Tot săptămâna trecută, parlamentara a depus și un proiect legat de prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor premergătoare acestuia. Inițiativa, propusă de Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD), introduce pentru prima dată în legislația românească conceptul de femicid și prevede modificări legislative importante. Principalele modificari legislative vizează:

– Definirea femicidului și clasificarea acestuia, recunoscându-se specificul uciderii femeilor pe criterii de gen și contextul social în care acestea se produc;

– Introducerea unor circumstanțe agravante la omorul calificat;

– Majorarea pedepselor pentru infracțiunile care preced un femicid – violența domestică, lovirile, vătămările cauzatoare de moarte, hărțuirea, amenințarea și alte forme de abuz;

– Punerea în mișcare din oficiu a acțiunii penale în cazurile de violență de gen, pentru a elimina presiunea asupra victimelor și pentru a garanta protecția lor;

– Măsuri de ocrotire pentru copiii victimei;

– Constatarea de către instanță a nedemnității succesorale a agresorului condamnat pentru uciderea victimei.

Datele oficiale arată amploarea problemei. În primele patru luni ale anului 2025, polițiștii au intervenit în peste 40.000 de cazuri de violență domestică, au emis aproape 8.000 de ordine de protecție și peste 1.900 de infracțiuni legate de nerespectarea acestora, iar în 726 de situații agresorii au fost obligați să poarte brățară electronică.

(D.C.)

