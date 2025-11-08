6.000 de puieți de scobar eliberați în râul Mureș

Reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș au organizat, în urmă cu câteva zile, o acțiune de eliberare în râul Mureș a 6.000 de puieți din specia scobar (Chondrostoma nasus), cu greutatea medie de 3,57 grame/exemplar și lungimea cuprinsă între 6-12 centimetri.

Astfel, 4.000 de exemplare au fost eliberate în amonte de barajul din localitatea Reghin, 1.000 de exemplare la barajul Brâncovenești și 1.000 de exemplare în apropierea localității Deda.

”Pe întreaga durată a operațiunii nu s-au înregistrat mortalități; puietul a ajuns în habitatul natural în stare foarte bună”, au informat reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș.

(Redacția)