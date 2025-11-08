8 Noiembrie – Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril

Creștinii prăznuiesc astăzi, 8 noiembrie doi importanți sfinți înainte de lăsatul Postului Nașterii Domnului, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Cum v-am obișnuit deja, despre însemnătatea, tradițiile și obiceiurile legate de această sărbătoare ne vorbește Roxana Maria Man, managerul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

„La această sărbătoare, numită ”Sobor”, sunt serbate toate cetele îngerești, de la heruvimi și serafimi, până la arhangheli, îngeri și îngeri păzitori. Arhanghelii reprezintă o treaptă în ierarhia îngerească, înfățișați în iconografia creștină cu haine ostășești și brâie de aur, iar în mâini cu săbii, ca luptători împotriva răului. Sf. Arhanghel Mihail a fost rânduit drept căpetenie a îngerilor buni, numele său însemnând „cine este asemenea lui Dumnezeu”,după încercarea la care i-a supus Dumnezeu, înainte de Facerea Lumii, când o parte din ei, conduși de Lucifer, s-au răzvrătit”, afirmă Roxana Man, managerul Muzeului Etnografic „Anton Badea”

Potrivit acesteia, ăn această zi este sărbătorit și Arhanghelul Gavril, ”omul lui Dumnezeu”, îngerul tălmăcitor al viselor și vedeniilor.

„Gavril vestește lui Ioachim și Anei nașterea Mariei, Maica Domnului, tot el descoperă preotului Zaharia nașterea și menirea lui Ioan Botezătorul și o anunță pe Fecioara Maria că-l va aduce pe lume pe Domnul Hristos. Se spune că Arhanghelul Gavril a fost cel care, în veșmânt alb, s-a pogorât din Cer, a răsturnat piatra de pe ușa mormântului și a șezut deasupra ei la ceasul Învierii. Tot el a fost acela care, cel dintâi, a dat Mironosițelor vestea Învierii”, afirmă Roxana Man.

Potrivit reprezentantului Muzeului „Anton Badea”, sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril ține trei zile în anumite zone.

„Prima zi este numită ”Capul Arhanghelului”, a doua ”Mijlocul Arhanghelului”, iar a treia ”Coada Arhanghelului”. Ei apar în credințe, în tradiții, în legende și descântece. Sunt protectori ai casei, ocrotitori ai oamenilor buni, vestesc nașterea, îi îndeamnă pe cei mici la cumințenie, însoțesc finii în ritualul ducerii colacilor la nașii de cununie, veghează la căpătâiul celui pregătit pentru Marea Trecere, conduc sufletele morților în lumea de dincolo.

Conform tradiției, de praznicul Sf.Arhangheli Mihail și Gavril, se fac slujbe de pomenirea morților și se merge la cimitir. De Arhangheli fiecare om trebuie să aprindă o lumânare, care va fi ” lumina de veci” în lumea de dincolo. Finii merg cu colăcei la nași. În unele zone etnografice, acum se amestecă berbecii cu oile. În acest scop, se face turta areților (berbecilor), care se aruncă între oi. Dacă ea cade cu fața în sus, oilor le va merge bine. Se serbează cu nelucru. Arhanghelul Mihail, poartă uneori cheile Raiului”, a precizat Roxana Man.

Foto: Icoană pe sticlă, patrimoniul Muzeului Etnografic ”Anton Badea”

(Redacția)