Biohacking într-o lume care și-a uitat bazele

Văd adesea în rândul oamenilor pe care îi întâlnesc și cu care interacționez numeroase tentative de a face corpul prin diferite mijloace moderne, apărute în ultimul deceniu, să dea randamentul și să funcționeze conform așteptărilor, raportate cel mai adesea la perfecțiunea pe care o văd în online, la cei care promovează sănătatea.

Aceste încercări se soldează cel mai adesea cu nereușite, nemulțumiri și frustrări care costă timp, bani, energie și pun multă presiune pe un corp a cărui fiziologie, biochimie și ritm natural nu sunt respectate. Mai mult, în loc să aducă echilibru, ele pot suprasolicita organele de eliminare și glandele de stres, exact acele mecanisme care ar trebui protejate.

Ce este, de fapt, biohackingul?

Auzim tot mai des pe buzele oamenilor preocupați de sănătate termenul de biohacking, ca fiind soluția pentru un corp mai sănătos și o minte mai echilibrată. În esență acest concept se referă la intervenția conștientă prin diferite mijloace, de la alimentație, somn, mișcare până la folosirea suplimentelor și a tehnologiilor moderne pentru a eficientiza funcțiile corpului și ale creierului, cu scopul de a îmbunătăți sănătatea și longevitatea. În aparență nu pare nimic greșit să dorești să cunoști și să îmbunătățești anumite aspecte ale corpului, însă problema apare atunci când biohackingul devine o obsesie pentru perfecțiune, o dorință extrinsecă sau o încercare de a forța corpul să se conformeze unor modele nerealiste impuse din afară. Trăim într-o lume în care ni se prezintă obsesiv ideea că pentru a fi sănătoși avem nevoie de suplimente, gadgeturi, protocoale, însă în tot acest amalgam de informații, uităm că organismul nostru nu are nevoie de algoritmi, ci de echilibru și constanță. Biohackingul autentic merge dincolo de experimentele științifice, care de multe ori transformă oamenii în proiecte experimentale, folosit corect acesta ne ajută să trăim în acord cu legile propriei naturi. A venit timpul ca oamenii să privească în interior, acolo unde viața se întâmplă, să observe reacțiile, semnalele și mesajele corpului care comunică permanent prin reacții biochimice. A venit timpul să cultivăm cunoașterea simplă, starea de observație, care vine din trăirea conștientă și din prezență.

Îmi doresc ca toți oamenii să înțeleagă că înainte de a fi „hack-uit”, corpul are nevoie să fie înțeles și ascultat.

O lume care și-a uitat bazele

Suntem învățați și ni se sugerează că rezultatele vin din precizie, din numărarea pașilor, a caloriilor, a eficienței somnului, a bătăilor inimii. Dorim mereu să optimizăm niște rezultate afișate pe un ecran dar am uitat să simțim. În toată această goană după perfecțiune, performanță și rezultate, pierdem legătura cu fundamentele vieții: cu respirația, cu expunerea la lumină naturală, cu hrana curată, cu odihna profundă și cu ritmul naturii.

Dumnezeu a creat corpul uman ca pe o construcție desăvârșită, pe care în loc să îl înțelegem, să îl onorăm și să îl respectăm, am ales să îl tratăm ca pe un proiect continuu de îmbunătățit. Din dorința de a funcționa perfect se ajunge la tot felul de intervenții invazive și să fie ignorate nevoile simple: mișcarea, hidratarea, hrana adaptată propriilor nevoi, liniștea, rugăciunea, somnul și relațiile autentice. Ne-am sofisticat mijloacele, dar ne-am pierdut rădăcinile. Acest lucru se vede din timpul acordat acestor nevoi: se mănâncă pe fugă, se respiră superficial, se stă mult la ecrane și lumină artificială, se doarme prost și se compensează cu suplimente, aplicații și mișcare făcută din epuizare în sălile de sport doar, doar să se optimizeze câte ceva. Am ajuns să căutăm echilibrul în afară, deși el s-a aflat mereu înăuntru.

A venit momentul să ne reamintim și să repunem bazele, să ne întoarcem la firesc. Să redescoperim puterea unui somn odihnitor, a unui pahar de apă băut conștient dimineața la trezire, a luminii dimineții care reglează ritmul circadian și să predăm nevoia de control prin trăirea conștientă și prin starea de prezență.

Corpul nu are nevoie de hack-uri, ci de ascultare

Este momentul să nu mai privim corpul uman, în special corpul femeii, ca pe un mecanism forțat să performeze, ci ca pe un sistem viu, un tot unitar, care cere să fie înțeles și să îi fie acceptat ritmul propriu. Corpul lucrează în ritmuri subtile, în cicluri care nu pot fi comprimate în protocoale fixe sau în suplimente care promit să facă totul în cel mai scurt timp. Fiecare celulă din corpul uman are propria memorie, fiecare organ are propriul ritm, iar fiecare dezechilibru instalat are o poveste care se leagă de întreg. Cel mai bun hack pe care îl poate face omul în ziua de astăzi este să asculte mesajele propriul corp și să îl onoreze prin blândețe, hrană de calitate, mișcare și somn la timpul potrivit, care să îi creeze organismului contextul potrivit pentru a se autoregla.

La final în loc de încheiere, o invitație la introspecție: Când a fost ultima dată când ai stat cu tine și ai ascultat mesajele pe care ți le transmite corpul?

