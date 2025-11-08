Concurs pentru funcția de secretar general, la Primăria Comunei Acățari

- redactia
Concurs pentru funcția de secretar general, la Primăria Comunei Acățari8 noiembrie 2025
Primăria Comunei Acățari organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei.
”Proba scrisă: 24 noiembrie 2025, ora 12.00 – la sediul Primăriei Comunei Acățari. Perioada depunerii dosarelor: 22 octombrie 2025 – 10 noiembrie 2025. Condiții principale de participare: studii universitare de licență plus master în administrație publică, drept, management sau în specialitatea studiilor necesare; vechime de minimum cinci ani în specialitatea studiilor; îndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul administrativ și legislația în vigoare. Dosarele se pot depune personal, prin curier sau în format electronic, conform legislației aplicabile. Persoană de contact: Fulop Robert – șef serviciu, 0265-333.112, acatari@cjmures.ro. Pentru mai multe detalii privind bibliografia, condițiile complete și documentele necesare, vă rugăm să consultați anunțul publicat pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), sau site-ul Primăriei Comunei Acățari”, se menționează pe pagina de Facebook a Primăriei Comunei Acățari.
