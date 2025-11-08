Concurs pentru funcția de secretar general, la Primăria Comunei Acățari

Primăria Comunei Acățari organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei.

”Proba scrisă: 24 noiembrie 2025, ora 12.00 – la sediul Primăriei Comunei Acățari. Perioada depunerii dosarelor: 22 octombrie 2025 – 10 noiembrie 2025. Condiții principale de participare: studii universitare de licență plus master în administrație publică, drept, management sau în specialitatea studiilor necesare; vechime de minimum cinci ani în specialitatea studiilor; îndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul administrativ și legislația în vigoare. Dosarele se pot depune personal, prin curier sau în format electronic, conform legislației aplicabile. Persoană de contact: Fulop Robert – șef serviciu, 0265-333.112, acatari@cjmures.ro. Pentru mai multe detalii privind bibliografia, condițiile complete și documentele necesare, vă rugăm să consultați anunțul publicat pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), sau site-ul Primăriei Comunei Acățari”, se menționează pe pagina de Facebook a Primăriei Comunei Acățari.

(Redacția)