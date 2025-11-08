Echipamente avansate de radioterapie achiziționate de Spitalul Clinic Județean Mureș

Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș a atribuit recent, societății Supermedical SRL Carcea (județul Dolj), un contract în valoare de 20.337.800 de lei, fără TVA, pentru achiziția de echipamente de radioterapie în cadrul proiectului “Dotarea Spitalului Clinic Județean Mureș cu echipamente medicale care diagnostichează și tratează cancer”, informează www.licitatiapublica.ro.

Investiția este finanțată prin Fondul European de Dezvoltare Regională și prevede achiziționarea unui accelerator liniar medical, a unui sistem de imobilizare pacienți pentru tehnica SBRT și a unui sistem de dozimetrie.

”În urma implementării proiectului, Spitalul Clinic Județean Mureș va putea susține și efectua servicii de diagnostic, tratament și monitorizare cancer la un nivel superior – achiziționarea de tehnologii avansate de ultima generație pentru dotarea Laboratorului de Radioterapie, Secției Clinice de Oncologie Medicală, ceea ce va duce la creșterea accesibilității pacienților cu suspiciune de cancer și pacienților diagnosticați cu cancer, iar diagnosticele precoce, precise și rapide, ceea ce crește șansele de vindecare și reduce mortalitatea contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății publice din țară și la eficiență, reziliența și durabilitatea sistemului sanitar din România, garantând totodată accesul echitabil la servicii de calitate”, se precizează în Caietul de sarcini al licitației, document aprobat de către Ec. Angela Moldovan, manager de proiect.

Arina MOLDOVAN

Foto: www.depositphotos.com