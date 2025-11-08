FOTO: Data Center TAZ IT lansat la Târgu Mureș, printr-o investiție de 2,5 milioane de lei

Conducerea companiei TAZ IT Services a lansat vineri, 7 noiembrie, noul TAZ Data Center Târgu Mureș, precum și un HUB de servicii de suport IT. Lansarea a avut loc în cadrul unui eveniment informal organizat în incinta Petry Bistro din Târgu Mureș, la care au fost invitați să participe reprezentanți și colaboratori ai TAZ IT Services, precum și clienți și, desigur, potențiali clienți.

Noul Data Center de la Târgu Mureș funcționează în incinta IncubCenter, este al doilea din portofoliul firmei și a fost finanțat din fonduri europene, guvernamentale și resurse proprii ale companiei, prin Fondul pentru o Tranziție Justă, valoarea totală a investiției fiind de peste 2,5 milioane de lei.

Portofoliu diversificat de servicii

În alocuțiunea adresată invitaților, Ionuț Istrate, CEO TAZ IT Services, a subliniat faptul că cele două inițiative strategice lansate la Târgu Mureș își propun să consolideze prezența TAZ IT în zona Transilvaniei și să contribuie la extinderea și diversificarea portofoliului de clienți ai companiei.

”Avem șansa să creștem într-o piață în care lumea e dornică momentan să facă treabă, iar colegii mei sunt super-deschiși și le mulțumesc pentru că m-au ajutat să implementăm toate proiectele”, a punctat Ionuț Istrate.

În urma implementării proiectului de la Târgu Mureș, portofoliul de servicii va fi diversificat, vor fi create trei noi locuri de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, ce vor fi menținute în perioada de durabilitate a investiției, iar două persoane vor beneficia de cursuri de instruire.

”Finanțarea câștigată ne ajută în dezvoltarea unui datacenter cu funcțiune de cloud în Târgu Mureș. Odată cu finalizarea acestei investiții, vom crește și echipa de suport tehnic prin deschiderea unui nou birou în Târgu Mureș pentru a extinde acoperirea serviciilor noastre de suport, mentenanță, cloud, recuperare date și în centrul și estul Transilvaniei. Compania noastră privește această extindere ca o oportunitate de a avea acces la oameni cu competențe foarte bune și know-how în domeniile suport, mentenanță, cloud și recuperarea datelor, dar și la o plajă largă de clienți și parteneri cu care să continuăm procesul de dezvoltare pe toate verticalele. E următoarea etapă în maturizarea și consoliodarea business-ului TAZ IT”, a explicat Ionuț Istrate.

Clienții, tratați precum partenerii

CEO-ul TAZ IT Services a făcut apoi o prezentare sintetică a companiei, la loc de cinste fiind setul de valori al acesteia, din care amintim Responsabilitate, Creștere, Integritate, Profesionalism, Comunicare și Respect, alături de sloganul ”Together, we make it better”.

”Întotdeauna privim clienții ca pe niște parteneri și asta se vede deoarece avem clienți care stau cu noi de aproape 20 de ani”, a dezvăluit Ionuț Istrate.

”Nu-mi plac valorile scrise pe pereți. Nu le-am scris nicăieri în sediu pe pereți, dar ne ghidăm printre ele. Întotdeauna am pus clientul pe prima poziție și restul le-am mulat în jurul lui astfel încât lui să-i fie bine. Ne-am identificat cu nevoile lui”, a detaliat apoi gazda evenimentului.

Soluții personalizate

TAZ IT Services este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 2008. În prezent, deservește peste 100 de clienți corporate prin abonamente de suport IT și peste 50 de companii în zona serviciilor de tip Datacenter, în centrul de date TIER 3 din Cluj-Napoca. Cu ajutorul unei echipe de 20 de tehnicieni IT, TAZ IT Services deține expertiza necesară pentru a livra proiecte complexe de infrastructură. Alături de parteneri de top cum ar fi Microsoft, Dell, Veeam, Lenovo, Cisco și IBM, echipa TAZ IT Services dezvoltă soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui client, structurate pe cinci piloni de dezvoltare: Support și Mentenanță IT, Soluții Datacenter și Cloud, Comercializarea de soluții hardware și software ca authorized reseller pentru branduri importante din domeniu, Recuperare date, Securitate și Compliance IT.

”TAZ e o firmă de IT support. Așa am pornit-o, acum 18 ani, pentru piața locală. Pot să zic astăzi că mi-a reușit, ideea a fost bună, în 2013 am scris un proiect pe fonduri europene și am făcut primul datacenter focusat pe clienții noștri, pentru a le oferi ce e mai bun. Am diversificat portofoliul de produse, am reușit să creăm împreună cu colegii mei produse care să se plieze pe nevoile pieței românești. 80% dintre clienții noștri sunt de pe piața din România. Suntem mândri pentru asta, ne dorim și clienți de afară dar în același timp ne place că lucrăm mult cu piața din România”, a conchis Ionut Istrate.

Text și foto: Alex TOTH

Galerie foto: