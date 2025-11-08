Investiție verde, în pregătire la Luduș

Conducerea Primăriei Orașului Luduș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înființare parc fotovoltaic în orașul Luduș”, propus a fi amplasat în orașul Luduș, strada 8 Martie nr. 101, pe un teren identificat prin C.F. nr. 60464, județul Mureș. ”Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Mureș, din localitatea Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, luni între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 12.00, și la sediul titularului din orașul Ludus, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 26, județul Mures, în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Mureș, localitatea Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 12.00”, se menționează într-un anunț făcut public pe pagina web a instituției, www.ludus.ro.

(Redacția / Foto: www.depositphotos.com)