Lansare de carte, la Biblioteca Județeană Mureș

Sala Documentară aflată la etajul 3 al Bibliotecii Județene Mureș din Târgu Mureș va găzdui vineri, 14 noiembrie, de la ora 18.00, lansarea romanului ”Iris”, de Robert Veress.

”Thriller investigativ” – așa poate fi perceput romanul ”Iris”: o poveste intensă care aduce la lumină destinul unei femei prinse între realitate și coșmar, într-o lume ce pare imaginară, dar care pentru unii este dureros de reală. Personajul principal, Iris Carp, traversează întreaga paletă a trăirilor omenești – de la bucuria iubirii la disperarea pierderii, de la singurătate la confruntarea cu un adevăr greu de privit în față. O tragedie personală se desfășoară pe fundalul unei lumi copleșite de întuneric… dar în care, totuși, se mai aprind iubirea, speranța și dorința de sens”, se precizează pe pagina de Facebook a evenimentului.

Cartea va fi prezentată de către Dr. Hristina Doroftei, filolog, iar evenimentul va fi moderat de către Dr. Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș.

(Redacția)