Sfaturi de la antrenoarea Roxana Man: cum să-ți menții energia și motivația în sezonul rece

Pe măsură ce zilele devin mai scurte, temperaturile scad, iar lumina soarelui se lasă tot mai greu găsită, mulți dintre noi observăm o schimbare subtilă în tonusul de zi cu zi: mai puțină energie, mai puțin chef de mișcare, o stare de oboseală care pare fără motiv. Nu este vorba de lipsă de voință, este o reacție firească a organismului.

Corpul nostru, spune antrenoarea Roxana Man, tinde să conserve energie în sezonul rece. Nivelul de serotonină, hormonul care reglează buna dispoziție, scade, iar pofta de activitate fizică se diminuează.

„Rolul meu, ca antrenoare, este să te ajut să treci peste această perioadă prin rutine adaptate și obiective clare, care să te țină în mișcare”, explică Roxana.

Mișcarea – antidotul natural pentru oboseală și anxietate

Sportul rămâne una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a combate lipsa de energie sau anxietatea din lunile reci. Prin mișcare, creierul eliberează endorfine, serotonină și dopamină – hormoni ai fericirii care reduc stresul și oboseala mentală.

„Chiar și o sesiune scurtă de 20-30 de minute poate schimba complet starea de spirit”, spune Roxana Man.

Mișcarea oxigenează creierul, stimulează circulația și oferă instant claritate și vitalitate. Secretul, adaugă ea, nu este intensitatea, ci consecvența: „Recomand antrenamente scurte, dar constante – de preferat dimineața sau la prânz. Chiar și o plimbare rapidă sau câteva exerciții de mobilitate pot transforma complet tonusul mental.”

Hrana care susține echilibrul fizic și emoțional

„În lunile reci, corpul are nevoie de un aport echilibrat de: Proteine – ouă, pește, leguminoase, pentru menținerea masei musculare; grăsimi sănătoase – avocado, nuci, ulei de măsline, pentru energie constantă; carbohidrați complecși – ovăz, cartofi dulci, orez brun, pentru echilibru glicemic; vitamina D, magneziu și omega-3, vitamina C pentru imunitate și echilibru emoțional. Trucuri pentru a păstra consecvența în lunile reci: planifică antrenamentele ca pe o întâlnire importantă; alege echipament confortabil și călduros; fă antrenamente scurte acasă, dacă nu poți ieși; lucrează cu un partener sau alătură-te unui grup online; reamintește-ți mereu cum te face mișcarea să te simți – nu doar cum te face să arăți”.

Toamna târzie și iarna nu sunt doar despre frig, ci și despre introspecție, ritm mai lent și grijă pentru sine. Cu mișcare, alimentație echilibrată și o doză de disciplină blândă, corpul și mintea pot rămâne vii, alerte și optimiste. Așa cum spune Roxana Man, „motivația nu se pierde odată cu frigul – doar se transformă, trebuie să o încălzești prin mișcare, pas cu pas, zi după zi.”

Alisia BALOGH