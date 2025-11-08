Specie rară de vultur expusă la Muzeul Județean Mureș

Un exemplar de vultur sur datat 1906 este expus la Secția de Științele Naturii Târgu Mureș, în cadrul expoziției ”Păsările, atlfel!”.

”În prima jumătate a secolului trecut, vulturul sur era o prezență obișnuită în România. Astăzi însă este o specie critic periclitată – nu mai cuibărește la noi încă din anii 1950. De atunci, au fost semnalate doar foarte rar exemplare solitare, necuibăritoare. În ultimii ani, a fost observat sporadic în Transilvania, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și în lunca Dunării, ca vizitator accidental venit din Croația, Grecia, Bulgaria sau Serbia. Este o pasăre necrofagă – se hrănește aproape exclusiv cu hoituri de animale și are un rol esențial în natură: este un adevărat sanitar al mediului, care curăță complet resturile cadavrelor, observându-le de la mari înălțimi. Exemplarul expus în cadrul expoziției temporare didactice „Păsările, altfel!” datează din 1906 și a intrat în colecția Muzeului Județean Mureș în 1956”, au informat reprezentanții Muzeului Județean Mureș.

