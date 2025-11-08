Saturday, 8 November 2025
Specie rară de vultur expusă la Muzeul Județean Mureș Cultură
Specie rară de vultur expusă la Muzeul Județean Mureș

8 noiembrie 2025

Un exemplar de vultur sur datat 1906 este expus la Secția de Științele Naturii Târgu Mureș, în cadrul expoziției ”Păsările, atlfel!”.

”În prima jumătate a secolului trecut, vulturul sur era o prezență obișnuită în România. Astăzi însă este o specie critic periclitată – nu mai cuibărește la noi încă din anii 1950. De atunci, au fost semnalate doar foarte rar exemplare solitare, necuibăritoare. În ultimii ani, a fost observat sporadic în Transilvania, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și în lunca Dunării, ca vizitator accidental venit din Croația, Grecia, Bulgaria sau Serbia. Este o pasăre necrofagă – se hrănește aproape exclusiv cu hoituri de animale și are un rol esențial în natură: este un adevărat sanitar al mediului, care curăță complet resturile cadavrelor, observându-le de la mari înălțimi. Exemplarul expus în cadrul expoziției temporare didactice „Păsările, altfel!” datează din 1906 și a intrat în colecția Muzeului Județean Mureș în 1956”, au informat reprezentanții Muzeului Județean Mureș.

