Târgu Mureș: Peste 100 de arbori protejați împotriva castorilor

102 arbori aflați în perimetrul de pe malul râului Mureș cuprins între barajele priză 1 și priză 2 Târgu Mureș au fost protejați, recent, împotriva castorilor.

”Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș vă aduce la cunoștință că, în zilele de 24 octombrie 2025 și 27 octombrie 2025, am organizat două acțiuni de montare a plasei de sârmă pe trunchiul arborilor cu scopul de a-i proteja împotriva castorilor. Detalii acțiune: zona în care s-a desfășurat acțiunea: malul râului Mureș în localitatea Târgu Mureș, între barajele priză 1 și priză 2; specii protejate: arin, alun, salcie, nuc; număr arbori: 102. Modul de execuție a fost prin legare, fără a se utiliza cuie sau șuruburi, astfel, s-a evitat afectarea arborilor; plasa de sârmă a fost fixată la un metri înălțime de la sol. Prin aceste măsuri, limităm distrugerile produse de castori și protejăm arborii de pe malurile cursurilor de apă, asigurăm umbra mult căutată în timpul verii și menținem siguranța infrastructurii verzi din zonă”, au informat reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș.

