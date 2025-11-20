Saturday, 22 November 2025
Tabloul de bord PNRR. Județul Mureș, pe locul 6 după valoarea totală a proiectelor: 402 milioane de euro Politic
  Valentin Covaciu
Tabloul de bord PNRR. Județul Mureș, pe locul 6 după valoarea totală a proiectelor: 402 milioane de euro

20 noiembrie 2025

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat public platforma „tabloul de bord PNRR”, care poate fi accesată de pe site-ul ministerului: mfe.gov.ro/. Conform datelor prezentate grafic, pe harta interactivă a Tabloului de Bord PNRR, județul Mureș se află pe locul 6 în ierarhia națională a valorii totale a proiectelor și pe locul 8 ca număr de proiecte, cele 758 de proiecte având o valoare totală de 402,46 milioane de euro.

„Platforma este o bună practică la nivel european și un rezultat de succes pentru România. Ea oferă acces rapid tuturor celor interesați privind modul în care sunt cheltuiți banii europeni din PNRR.
Așa cum am anunțat încă de la preluarea mandatului, România nu a pierdut niciun euro din componenta de grant a PNRR-ului. Este vorba de un total 21 miliarde Euro.
Prin tabloul de bord putem vedea distribuția per județ și pentru fiecare localitate a fiecărui proiect, evoluția în timp a gradului de absorbție, progresul financiar și tehnic înregistrat. De asemenea, tabloul permite filtrarea avansată și căutare semantică în timp real.
Datorită acestei platforme, avem acum monitorizarea reală a fiecărui proiect din PNRR, ceea ce ne va permite să luăm toate măsurile astfel încât să ne asigurăm că aceste proiecte să ajungă la bun sfârșit”, a declarat Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene.

Exercițiu minuțios, în spiritul transparenței

„Realizarea platformei a fost un exercițiu minuțios, care a necesitat foarte multe eforturi din partea tuturor instituțiilor implicate și prin acesta sunt bucuros că setăm un nou standard de deschidere a banilor publici și a administrației publice.
Așadar, este pentru prima dată când avem situația pentru fiecare proiect și — mai mult — in spiritul transparenței și al bunei guvernări — deschidem aceste date publicului larg, jurnaliștilor și oamenilor din societatea civilă.
Pentru realizarea acestei platforme doresc să mulțumesc echipei profesioniste din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, colegilor miniștri și instituțiilor coordonatoare de reformă cu ajutorul cărora am putut colecta aceste informații, experților de la Banca Mondială care ne-a oferit sprijinul tehnic, precum și prim-ministrului Ilie Bolojan, care a înțeles imediat importanța acestui efort de transparență și ne-a susținut pe întreg parcursul realizării platformei.

Avem acum oportunitatea să transformăm PNRR într-un exemplu de succes la nivel european, cu seriozitate și profesionalism”, mai este menționat în anunțul publicat atât pe pagina de Facebook a ministrului, cât și pe cea a ministerului.

