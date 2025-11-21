Saturday, 22 November 2025
Centru de Date propriu la UMFST "George Emil Palade" Târgu Mureș
Centru de Date propriu la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș

21 noiembrie 2025

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș a semnat un contract de finanțare pentru proiectul ”DEEP_AI – Soluții bazate pe inteligență artificială, potențate de sisteme de calcul de înaltă performanță (HPC) pentru economia spațială”, a anunțat vineri, 21 noiembrie, rectorul instituției, Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei.

Potrivit informațiilor furnizate de rectorul Leonard Azamfirei, proiectul are o valoare totală eligibilă de 11,7 milioane de euro din care 10,1 milioane de euro finanțare nerambursabilă, iar una dintre componentele sale strategice este realizarea unui Centru de Date propriu, de ultimă generație, cu o valoare estimată de 3,8 milioane de euro.

”Centrul de Date va deservi atât Spitalul Universitar, cât și Universitatea, reprezentând infrastructura fundamentală pentru implementarea conceptului de Smart Hospital/ Smart University. Acesta va permite procesarea avansată a datelor medicale, utilizarea soluțiilor de inteligență artificială, creșterea siguranței cibernetice și modernizarea fluxurilor clinice și administrative. Proiectul este derulat în parteneriat cu cinci companii private din domeniul tehnologiei și inovării și contribuie la consolidarea ecosistemului digital regional, prin investiții majore în cercetare, infrastructură și digitalizare”, a scris, pe pagina sa de Facebook, rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Totodată, Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei a mai menționat că prin acest nou Centru de Date UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș ”își întărește poziția de lider regional în inovație tehnologică și transformare digitală în sănătate.”

