Jandarmeria asigură măsurile de ordine la meciul AFK Csikszereda – Unirea Slobozia

Astăzi, 21 noiembrie, începând cu ora 17:30, cu ocazia disputării, pe Stadionul municipal Miercurea-Ciuc, a meciului de fotbal dintre echipele AFK Csikszereda – AFC Unirea 04 Slobozia, efectivele din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, vor lua măsuri pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

Premergător și pe durata desfășurării meciului de fotbal, jandarmii se vor afla în imediata apropiere a arenei sportive pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță. Echipele de dialog din cadrul Jandarmeriei vor fi pregătite să comunice direct cu participanții, în vederea înlăturării oricăror riscuri care ar putea afecta ordinea și siguranța publică, precum și pentru a acorda sprijin, la nevoie.

Încercarea persoanelor aflate sub interdicția participării la meciurile de fotbal de a pătrunde în incinta arenei sportive constituie infracțiune, potrivit prevederilor art. 31, alin. (1) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile aceleiași legi, intrarea în stadion, paza vestiarelor și protecția arbitrilor, precum și îndrumarea și supravegherea publicului în stadion se realizează de către agenți ai societății de pază și protecție, contractată de organizator.

„Totodată, reamintim că este interzisă introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, a materialelor pirotehnice sau a altor obiecte care pot pune în pericol siguranța participanților. De asemenea, nu este permisă afișarea de inscripții, bannere sau simboluri care incită la ură, discriminare sau violență”, a transmis Biroul de Presă al Grupării de Jandarmi Mobile.

Jandarmii le recomandă suporterilor să respecte indicațiile organizatorilor și ale jandarmilor, menite să îi protejeze; să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porților de acces, pentru a evita aglomerația în jurul punctelor de intrare în arena sportivă; să nu se implice în acte care ar putea duce la tulburarea ordinii și liniștii publice, delimitându-se de orice formă de agresivitate verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente, iar în cazul în care sunt martori ai săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul jandarmilor din zonă.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Tg Mureș acționează permanent pentru prevenirea incidentelor și pentru desfășurarea competiției sportive într-un climat de siguranță, respect și fair-play, astfel încât evenimentul să fie o sărbătoare a sportului pentru toți participanții.

