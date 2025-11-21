Saturday, 22 November 2025
Lista evenimentelor din acest weekend la Târgu Mureș Eveniment
Lista evenimentelor din acest weekend la Târgu Mureș

21 noiembrie 2025

Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Mureș au publicat astăzi o listă cu evenimentele care vor avea loc în acest weekend în localitate. Iată lista evenimentelor:

Cărțile copilăriei mele – seară de poveste altfel

📅 21 noiembrie ⏰ 17:00

📍 Biblioteca Copiilor

🔗 https://shorturl.at/JgBne

My Family Market

📅 22 noiembrie ⏰ 09:00–16:00

📍 Parcul Diamant (Cartierul Tudor)

🔗 https://shorturl.at/hewOI

Atelier de Coronițe de Crăciun

📅 22–23 noiembrie ⏰ 12:00–16:00

📍 Cetatea Târgu Mureș

🔗 https://shorturl.at/IAjij

Atelier de iarnă: hrănim păsările

📅 22 noiembrie ⏰ 10:00–14:00

📍 Milvus Group

🔗 https://shorturl.at/mZBuL

Memorial Klosz Péter Emlékverseny – Night Run powered by Bioeel | 4 Run 4 Fun

📅 22 noiembrie ⏰ 16:30

📍 Platoul Cornești

🔗 https://shorturl.at/cE8bc

Hyper-Singur – Povești despre ADHD, creativitate și AI

📅 22 noiembrie ⏰ 11:00

📍 Studium HUB

🔗 https://shorturl.at/1OpBn

Spectacol de umor

📅 23 noiembrie ⏰ 19:00

📍 Turnul Porții, Cetatea Târgu Mureș

🔗 https://ultrashort.info/MMinY2

Ateliere de robotică

📅 23 noiembrie ⏰ 14:00–18:00

📍 Plaza M (Gheorghe Doja nr. 243)

🔗 https://shorturl.at/6wJUX

(D.C.)

