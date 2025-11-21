Lista evenimentelor din acest weekend la Târgu Mureș

- redactia
Lista evenimentelor din acest weekend la Târgu Mureș21 noiembrie 2025
Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Mureș au publicat astăzi o listă cu evenimentele care vor avea loc în acest weekend în localitate. Iată lista evenimentelor:
Cărțile copilăriei mele – seară de poveste altfel
📅 21 noiembrie ⏰ 17:00
📍 Biblioteca Copiilor
My Family Market
📅 22 noiembrie ⏰ 09:00–16:00
📍 Parcul Diamant (Cartierul Tudor)
Atelier de Coronițe de Crăciun
📅 22–23 noiembrie ⏰ 12:00–16:00
📍 Cetatea Târgu Mureș
Atelier de iarnă: hrănim păsările
📅 22 noiembrie ⏰ 10:00–14:00
📍 Milvus Group
Memorial Klosz Péter Emlékverseny – Night Run powered by Bioeel | 4 Run 4 Fun
📅 22 noiembrie ⏰ 16:30
📍 Platoul Cornești
Hyper-Singur – Povești despre ADHD, creativitate și AI
📅 22 noiembrie ⏰ 11:00
📍 Studium HUB
Spectacol de umor
📅 23 noiembrie ⏰ 19:00
📍 Turnul Porții, Cetatea Târgu Mureș
🔗 https://ultrashort.info/MMinY2
Ateliere de robotică
📅 23 noiembrie ⏰ 14:00–18:00
📍 Plaza M (Gheorghe Doja nr. 243)
(D.C.)
